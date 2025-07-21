Вентиляторы и кондиционеры уже не нужны: новая технология охлаждения набирает популярность

Инновационная технология охлаждения с трубопроводами в потолках завоевывает популярность в Европе благодаря тихой работе и меньшим расходам на электроэнергию.

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Она заменяет вентиляторы и кондиционеры, эффективно регулируя температуру в доме. Подробности сообщило издание Energy Reporter.

Охлаждающая система работает по простому, но эффективному принципу. Теплый воздух, будучи менее плотным и легким, чем холодный, поднимается к потолку, где сталкивается с трубками с холодной водой, которые быстро его охлаждают. Технология поддерживает комфортную температуру помещении, без постоянного шума и потоков воздуха, обычно присущих традиционным системам кондиционирования. В процессе стены поглощают меньше тепла, способствуя созданию более прохладной и комфортной среды в целом.

Такие системы завоевали популярность в таких регионах, как Скандинавия, Германия и Швейцария, где она продемонстрировала свою эффективность в повышении теплового комфорта и экономии. По данным Ассоциации инженеров и архитекторов Сорокабы (AEASMS), в результате расходы на электроэнергию снижаются до 30% по сравнению с традиционными системами. В США и Франции внедрение технологии только начинается, и большую роль играет конструкция здания.

Дело в том, что охлаждающие потолки не используют компрессоры и моторы, которые требуют большого количества энергии, а работают на основе простой циркуляции холодной воды. По той же причине они не шумят. Дополнительная экономия возникает благодаря низким расходам на обслуживание, поскольку нет необходимости регулярно заменять фильтры или чувствительные механические детали.

Трубы с водой встроены прямо в потолок, поэтому незаметны и не портят интерьер. Они также не сушат воздух, в отличие от кондиционеров, обеспечивая оптимальный тепловой комфорт без раздражения дыхательных путей или неприятных ощущений, вызываемых сухим воздухом.

Но не все так радужно, есть один недостаток, который мешает повсеместному внедрению охлаждающих потолков. Покупка, монтаж, а иногда и модернизация конструкции здания стоят гораздо дороже хорошего кондиционера. Гораздо проще внедрять систему на этапе строительства новых домов.

По мнению экспертов, система может окупиться всего за несколько лет аномальной жары только на счетах за электроэнергию. Невысокие требования к обслуживанию делают ее разумной инвестицией для владельцев домов.

Ранее писали, что ученые с помощью ИИ нашли новый материал для охлаждения домов. Он может сэкономить 15 800 киловатт-часов электроэнергии в год.

Сообщали также, как охладить дом и сэкономить деньги, не нагружая кондиционер. Очень важно правильно обслуживать технику и не допускать чрезмерного нагревания воздуха.