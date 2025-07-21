Вентилятори та кондиціонери вже не потрібні: нова технологія охолодження набирає популярності

Інноваційна технологія охолодження з трубопроводами в стелях завойовує популярність у Європі завдяки тихій роботі та меншим витратам на електроенергію.

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Вона замінює вентилятори та кондиціонери, ефективно регулюючи температуру в будинку. Подробиці повідомило видання Energy Reporter.

Охолоджувальна система працює за простим, але ефективним принципом. Тепле повітря, будучи менш щільним і легким, ніж холодне, піднімається до стелі, де стикається з трубками з холодною водою, які швидко його охолоджують. Технологія підтримує комфортну температуру в приміщенні, без постійного шуму і потоків повітря, зазвичай властивих традиційним системам кондиціонування. У процесі стіни поглинають менше тепла, сприяючи створенню більш прохолодного і комфортного середовища в цілому.

Такі системи завоювали популярність у таких регіонах, як Скандинавія, Німеччина та Швейцарія, де вона продемонструвала свою ефективність у підвищенні теплового комфорту та економії. За даними Асоціації інженерів і архітекторів Сорокаби (AEASMS), у результаті витрати на електроенергію знижуються до 30% порівняно з традиційними системами. У США і Франції впровадження технології тільки починається, і велику роль відіграє конструкція будівлі.

Річ у тім, що охолоджувальні стелі не використовують компресори і мотори, які вимагають великої кількості енергії, а працюють на основі простої циркуляції холодної води. З тієї ж причини вони не шумлять. Додаткова економія виникає завдяки низьким витратам на обслуговування, оскільки немає необхідності регулярно замінювати фільтри або чутливі механічні деталі.

Труби з водою вбудовані прямо в стелю, тому непомітні і не псують інтер'єр. Вони також не сушать повітря, на відміну від кондиціонерів, забезпечуючи оптимальний тепловий комфорт без подразнення дихальних шляхів або неприємних відчуттів, спричинених сухим повітрям.

Але не все так райдужно, є один недолік, який заважає повсюдному впровадженню охолоджувальних стель. Купівля, монтаж, а іноді й модернізація конструкції будівлі коштують набагато дорожче хорошого кондиціонера. Набагато простіше впроваджувати систему на етапі будівництва нових будинків.

На думку експертів, система може окупитися всього за кілька років аномальної спеки тільки на рахунках за електроенергію. Невисокі вимоги до обслуговування роблять її розумною інвестицією для власників будинків.

Раніше писали, що вчені за допомогою ШІ знайшли новий матеріал для охолодження будинків. Він може заощадити 15 800 кіловат-годин електроенергії на рік.

Повідомляли також, як охолодити оселю та заощадити гроші, не навантажуючи кондиціонер. Дуже важливо правильно обслуговувати техніку і не допускати надмірного нагрівання повітря.