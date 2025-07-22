Отпечаток на всю жизнь: что первый мобильный телефон говорит о человеке (видео)

Исследовательский центр Pew Research Center в 2019 году выяснил, что поколение человека во много определяет его отношение к технологиям. Теперь же эксперты выяснили, как первый мобильный телефон влияет на поведение.

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Гаджеты формируют ожидания от цифровой жизни и хорошо отражают культурную эпоху, в которую живут люди разного возраста. Компания Spokeo раскрыло, что первый телефон может рассказать о поколении.

Исследования Pew Research Center подтверждают, что раннее знакомство с технологиями имеет долгосрочный эффект. Модели использования технологий разными поколениями остаются неизменными с течением времени, что позволяет предположить, что первый телефон, будь-то "кирпич", "раскладушка" или смартфон, продолжает формировать предпочтения человека в разных сферах жизни.

Поколение Nokia 3310

Телефон Nokia 3310, выпущенный в 2000 году Фото: Getty Images

К нему относится позднее поколение X и раннее поколение миллениалов, получившие первый телефон в 1999–2004 годах. Эти люди преимущественно ценят функциональность больше красоты и могут покупать телефон на все случаи жизни.

Помимо "неубиваемого" Nokia 3310 в ту же эпоху вышел популярный Motorola Razr V3, ставший иконой стиля в середине 2000-х. Представители этого поколения стали первыми, кто воспринял телефоны как символ статуса. Razr V3 был не просто средством общения, но и частью образа. Ему была свойственна персонализация — рингтоны, "обои" и тому подобное.

Телефоны Motorola Razr V3 появились в 2004 году Фото: Getty Images

Вероятно, поколение больше тяготеет к устройствам, сочетающим стиль и производительность. В это время телефоны превратились из утилитарных инструментов в аксессуары для жизни.

Поколение iPhone 3G/3GS

iPhone 3G стал первым смартфоном от Apple, перевернув индустрию Фото: Скриншот

Эти телефоны застали молодые миллениалы в 2008–2010 годах. iPhone 3G и 3GS произвели революцию на рынке телефонов благодаря App Store и интуитивно понятному сенсорному интерфейсу. Поэтому их первые владельцы свободно владеют культурой приложений и ожидают, что все в жизни будет синхронизироваться без проблем.

Представители поколения являются первопроходцами, верящими в экосистемное мышление. Они непринужденно пользуются Apple Pay, AirDrop, заметками, и ожидают, что цифровые инструменты будут интуитивно понятными, подключенными к сети и постоянно обновляемыми.

Отличительная особенность поколения завлючается в том, что ему никогда не приходилось переходить с клавиатуры на сенсорный экран.

Поколение BlackBerry Curve

Модель досталась работающим миллениалам в 2007–2012 годах. Они стали свидетелем появления и чрезмерного распространения культуры "постоянной доступности" на работе, поэтому выстроили четкие границы обращения с технологиями. Такие люди, как правило, нацелены на продуктивность и считают, что технологии должны помогать в работе, а не только отвлекать. Ценят контроль, эффективность и ясность, скорее всего, до сих пор используют приложение-календарь с цветовыми категориями.

BlackBerry Curve был первым бизнес-устройством, известным своей физической клавиатурой и защищенной электронной почтой. Он заставил владельцев воспринимать телефоны как рабочий инструмент, ценить грамотно написанные электронные письма, не доверять автокоррекции или анонимным SMS, не проверив номер. Пользователи, освоившие мобильные телефоны на примере BlackBerry, обычно более организованные и легко разбираются с электронной почтой даже сегодня.

Поколение Android/iPhone 4

Смартфон iPhone 4 изменил многих людей Фото: Скриншот

К нему относятся старшие представители поколения Z, купившие мобильные телефоны в 2010-2014 годах. Примерно в это время на рынке стали доминировать телефоны на базе Android, такие как Samsung Galaxy S3 и iPhone 4 от Apple, а также появилось огромное количество приложений.

Поколение ценит персонализацию, конкуренцию и контроль над своими цифровыми инструментами. Оно застало разгар споров о том, что лучше: iOS или Android. Высоко ценят инструменты персонализации, такие как виджеты на главном экране или настройки темного режима. Притом пользователи Android могут быть более технически подкованными и внимательными к деталям.

Поколение iPhone 6/6 Plus

Смартфон iPhone 6 стал средством развлечения, а не коммуникации Фото: Скриншот

Представители основы поколения Z, рожденные в средине 2000-х годов, могли получить iPhone 6 в 2014-2018 годах. Такие люди в большинстве своем общительны, хорошо ориентируются в визуальных элементах и ожидают мгновенного доступа ко всему — фотографиям, видео, списку друзей.

Для первых владельцев iPhone 6 телефон стал в первую очередь мультимедийным устройством, а не средством коммуникации. Камеры, экраны и приложения были неотъемлемой частью гаджета, а не чем-то второстепенным. Стоит учитывать, что эта модель стала самой продаваемой у Apple, разошлось более 222 миллионов устройств.

Поколение не представляет себе мир без постоянного доступа к интернету, HD-камер, социальных сетей. По данным Pew Research, почти половина подростков (46%) из этого поколения отмечали, что почти постоянно находятся в сети.

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