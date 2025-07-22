Відбиток на все життя: що перший мобільний телефон говорить про людину (відео)

Дослідницький центр Pew Research Center у 2019 році з'ясував, що покоління людини багато в чому визначає її ставлення до технологій. Тепер же експерти з'ясували, як перший мобільний телефон впливає на поведінку.

Related video

Гаджети формують очікування від цифрового життя і добре відображають культурну епоху, в яку живуть люди різного віку. Компанія Spokeo розкрила, що перший телефон може розповісти про покоління.

Дослідження Pew Research Center підтверджують, що раннє знайомство з технологіями має довгостроковий ефект. Моделі використання технологій різними поколіннями залишаються незмінними з плином часу, що дає змогу припустити, що перший телефон, чи то "цеглина", чи то "розкладачка", чи то смартфон, продовжує формувати вподобання людини в різних сферах життя.

Покоління Nokia 3310

Телефон Nokia 3310, випущений у 2000 році Фото: Getty Images

До нього належить пізнє покоління X і раннє покоління міленіалів, які отримали перший телефон у 1999-2004 роках. Ці люди переважно цінують функціональність більше за красу і можуть купувати телефон на всі випадки життя.

Крім "невмирущого" Nokia 3310 у ту саму епоху вийшов популярний Motorola Razr V3, що став іконою стилю в середині 2000-х. Представники цього покоління стали першими, хто сприйняв телефони як символ статусу. Razr V3 був не просто засобом спілкування, а й частиною образу. Йому була властива персоналізація — рингтони, "шпалери" тощо.

Телефони Motorola Razr V3 з'явилися в 2004 році Фото: Getty Images

Ймовірно, покоління більше тяжіє до пристроїв, що поєднують стиль і продуктивність. У цей час телефони перетворилися з утилітарних інструментів на аксесуари для життя.

Покоління iPhone 3G/3GS

iPhone 3G став першим смартфоном від Apple, перевернувши індустрію Фото: Скриншот

Ці телефони застали молоді міленіали у 2008-2010 роках. iPhone 3G та 3GS зробили революцію на ринку телефонів завдяки App Store та інтуїтивно зрозумілому сенсорному інтерфейсу. Тож їхні перші власники вільно володіють культурою застосунків і очікують, що все в житті синхронізуватиметься без проблем.

Представники покоління є першопрохідцями, які вірять в екосистемне мислення. Вони невимушено користуються Apple Pay, AirDrop, нотатками, і очікують, що цифрові інструменти будуть інтуїтивно зрозумілими, підключеними до мережі та постійно оновлюваними.

Відмітна особливість покоління полягає в тому, що йому ніколи не доводилося переходити з клавіатури на сенсорний екран.

Покоління BlackBerry Curve

Модель дісталася працюючим міленіалам у 2007-2012 роках. Вони стали свідком появи та надмірного поширення культури "постійної доступності" на роботі, тож вибудували чіткі межі поводження з технологіями. Такі люди, як правило, націлені на продуктивність і вважають, що технології мають допомагати в роботі, а не лише відволікати. Цінують контроль, ефективність і ясність, найімовірніше, досі використовують застосунок-календар із колірними категоріями.

BlackBerry Curve був першим бізнес-пристроєм, відомим своєю фізичною клавіатурою та захищеною електронною поштою. Він змусив власників сприймати телефони як робочий інструмент, цінувати грамотно написані електронні листи, не довіряти автокорекції або анонімним SMS, не перевіривши номер. Користувачі, які опанували мобільні телефони на прикладі BlackBerry, зазвичай більш організовані і легко розбираються з електронною поштою навіть сьогодні.

Покоління Android/iPhone 4

Смартфон iPhone 4 змінив багатьох людей Фото: Скриншот

До нього відносяться старші представники покоління Z, які купили мобільні телефони в 2010-2014 роках. Приблизно в цей час на ринку стали домінувати телефони на базі Android, як-от Samsung Galaxy S3 і iPhone 4 від Apple, а також з'явилася величезна кількість додатків.

Покоління цінує персоналізацію, конкуренцію і контроль над своїми цифровими інструментами. Воно застало розпал суперечок про те, що краще: iOS чи Android. Високо цінують інструменти персоналізації, такі як віджети на головному екрані або налаштування темного режиму. Притому користувачі Android можуть бути більш технічно підкованими та уважними до деталей.

Покоління iPhone 6/6 Plus

Смартфон iPhone 6 став засобом розваги, а не комунікації Фото: Скриншот

Представники основи покоління Z, народжені в середині 2000-х років, могли отримати iPhone 6 у 2014-2018 роках. Такі люди здебільшого товариські, добре орієнтуються у візуальних елементах і очікують миттєвого доступу до всього — фотографій, відео, списку друзів.

Для перших власників iPhone 6 телефон став насамперед мультимедійним пристроєм, а не засобом комунікації. Камери, екрани і додатки були невід'ємною частиною гаджета, а не чимось другорядним. Варто враховувати, що ця модель стала найбільш продаваною в Apple, розійшлося понад 222 мільйони пристроїв.

Покоління не уявляє собі світ без постійного доступу до інтернету, HD-камер, соціальних мереж. За даними Pew Research, майже половина підлітків (46%) з цього покоління зазначали, що майже постійно перебувають у мережі.

Раніше аналітики назвали 4 найкращі смартфони для дітей у 2025 році. Ці пристрої мають безліч корисних функцій і не застаріють уже через рік.