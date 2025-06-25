Прослужать довго: 4 смартфони, які не доведеться міняти щороку (фото)

Питання, який телефон краще купити дитині, не таке просте, як здається. Тут треба врахувати і інтереси дитини, і не витратити занадто багато.

Related video

І у смартфонів Android, і в iPhone є функція "батьківський контроль", нагадує pcmag.com. Ця функція завжди має бути активована — так можна заблокувати випадкові покупки, встановити обмеження за часом використання екрана, а ризиковані додатки краще відразу видалити (щоб уникнути інцидентів, пов'язаних із кібербулінгом). Видання пропонує власний рейтинг смартфонів, якими можна буде користуватися довго і при цьому не переплачувати під час купівлі.

iPhone 16e

Найкращий вибір, якщо йдеться про смартфони Apple.

iPhone 16e — найдоступніший із гаджетів Apple Фото: Future

Телефон підтримує майже такий самий функціонал, як iPhone 16, і такий самий потужний, а коштує при цьому дешевше.

Google Pixel 8a

Цей смартфон краще брати для старших дітей — у нього кращі камери і більше ігрового потенціалу.

Google Pixel 8a підійде для підлітків Фото: pcmag.com

Водночас ціна цієї моделі — найдоступніша серед Android-телефонів з камерою флагманського рівня.

Samsung Galaxy A25 5G

У цього смартфона потужна батарея, а виробник обіцяє чотири роки оновлень ОС і п'ять років оновлень безпеки — тож телефоном точно можна буде користуватися не один рік.

Galaxy A25 5G точно прослужить довго Фото: androidauthority.com

Ще одна приваблива сторона — яскравий 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей. Крім того, камери на цьому смартфоні набагато кращі, ніж у інших гаджетів бюджетної цінової категорії.

TCL Flip 2

Це ідеальний телефон для дзвінків — може витримати на одній зарядці до 14 годин розмови.

Телефон-розкладачка має доволі кумедний вигляд Фото: pcmag.com

До того ж, це дуже зручний формат "телефону-розкладачки".

Для маленьких дітей (віком до 8 років) фахівці рекомендують варіант телефону-годинника — наприклад, GizmoWatch3. До речі, телефон або трекер можуть стати в пригоді, якщо дитина рухлива і легко "губиться" на ігровому майданчику.

Ще експерти радять обов'язково купити хороший чохол для телефона — незалежно від його моделі. Це допоможе смартфону служити довше, тим паче, якщо ним користуватимуться діти.

Також Фокус писав про 5 найкращих бюджетних смартфонів 2025 року, які допоможуть вам заощадити при покупці. У списку опинилися телефони від Google, Samsung, OnePlus, Motorola і Nothing.

Раніше стало відомо, які смартфони Android можна купити замість Samsung Galaxy. Як з'ясувалося, флагман цілком можна замінити на моделі OnePlus 13 або Google Pixel 9 Pro XL.