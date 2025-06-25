Прослужат долго: 4 смартфона, которые не придется менять каждый год (фото)

Вопрос, какой телефон лучше купить ребенку, не так прост, как кажется. Тут надо учесть и интересы ребенка, и не потратить слишком много.

Related video

И у смартфонов Android, и у iPhone есть функция «родительский контроль», напоминает pcmag.com. Эта функция всегда должна быть активирована – так можно заблокировать случайные покупки, установить ограничение по времени использования экрана, а рискованные приложения лучше сразу удалить (чтобы избежать инцидентов, связанных с кибербуллингом). Издание предлагает собственный рейтинг смартфонов, которыми можно будет пользоваться долго и при этом не переплачивать при покупке.

iPhone 16e

Наиболее предпочтительный выбор, если речь идет о смартфонах Apple.

iPhone 16e – самый доступный из гаджетов Apple Фото: Future

Телефон поддерживает почти такой же функционал, как iPhone 16, и такой же мощный, а стоит при этом дешевле.

Google Pixel 8a

Этот смартфон лучше брать для детей постарше – у него лучше камеры и больше игрового потенциала.

Google Pixel 8a подойдет для подростков Фото: pcmag.com

В то же время цена этой модели – самая доступная среди Android-телефонов с камерой флагманского уровня.

Samsung Galaxy A25 5G

У этого смартфона мощная батарея, а производитель обещает четыре года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности – так что телефоном точно можно будет пользоваться не один год.

Galaxy A25 5G точно прослужит долго Фото: androidauthority.com

Еще одна привлекательная сторона – яркий 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей. Кроме того, камеры на этом смартфоне намного лучше, чем у других гаджетов бюджетной ценовой категории.

TCL Flip 2

Это идеальный телефон для звонков – может выдержать на одной зарядке до 14 часов разговора.

Телефон-раскладушка выглядит довольно забавно Фото: pcmag.com

К тому же, это очень удобный формат «телефона-раскладушки».

Для маленьких детей (младше 8 лет) специалисты рекомендуют вариант телефона-часов – например, GizmoWatch3. К слову, телефон или трекер могут очень пригодиться, если ребенок подвижный и легко «теряется» на игровой площадке.

Еще эксперты советуют обязательно купить хороший чехол для телефона – независимо от его модели. Это поможет смартфону служить дольше, тем более, если им будут пользоваться дети.

Также Фокус писал про 5 лучших бюджетных смартфонов 2025 года, которые помогут вам сэкономить при покупке. В списке оказались телефоны от Google, Samsung, OnePlus, Motorola и Nothing.

Ранее стало известно, какие смартфоны Android можно купить вместо Samsung Galaxy. Как выяснилось, флагман вполне можно заменить на модели OnePlus 13 или Google Pixel 9 Pro XL.