Простые трюки "оживят" старый ноутбук: что советуют сделать эксперты

Обычно ноутбук служит своему владельцу от пяти до семи лет, а гаджеты MacBook – около десяти лет. Между прочим, смартфоны меняются гораздо чаще — в среднем раз в два с половиной года.

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Одна из главных причин, по которой ноутбуки служат дольше, — это возможность их модернизации, поясняет slashgear.com. Устаревший смартфон можно только поменять на новый, а для ноутбуков есть несколько довольно простых действий, которые продлят срок службы вашего устройства.

Обновите оперативку

Оперативная память (ОЗУ) — неотъемлемая часть любого устройства. Чем больше оперативной памяти на вашем ноутбуке, тем больше программ вы можете держать открытыми одновременно.

Если ноутбук начинает зависать, значит, оперативки мало, и устройство сохраняет новые данные на жёстком диске, что значительно замедляет работу.

Увеличение оперативной памяти может устранить эту проблему. Эксперты рекомендуют увеличить объем оперативной памяти ноутбука хотя бы до 8 ГБ, а добавить оперативную память не очень сложно: на некоторых моделях есть свободный слот для установки еще одного модуля оперативной памяти.

Перейдите на SSD

Ускорить работу ноутбука поможет замена жесткого диска (HDD) на твердотельный накопитель (SSD). В то время, как жесткие диски могут хранить файлы со скоростью до 120 МБ/с, современные твердотельные накопители PCIe 5.0 NVMe способны достигать впечатляющих 12 700 МБ/с. К тому же, SSD-накопители работают тише и эффективнее.

Замените аккумулятор

Изношенные аккумуляторы старых ноутбуков обычно уже плохо держат заряд, поэтому замена батареи на новую – это своего рода «реанимация».

В некоторых старых моделях, таких как ThinkPad, аккумуляторы даже можно заменить самостоятельно, без использования инструментов. Однако на большинстве ноутбуков для замены аккумулятора потребуется снять нижнюю панель.

Используйте внешний графический процессор

Подключите внешнюю видеокарту (eGPU) к своему ноутбуку и перейдите на новый уровень графики, не покупая при этом новый ноутбук. Такие устройства представляют собой небольшие корпуса с портом PCIe, к которому можно подключить любую видеокарту, если она подходит. Корпус подключается к ноутбуку через порт USB-C.

Однако не все порты будут работать: вам понадобится ноутбук как минимум с Thunderbolt 3 и портом USB-C с поддержкой внешней видеокарты. Поэтому для начала убедитесь, что ваш ноутбук вообще совместим с eGPU.

Установите легкую ОС

Если вы не хотите тратить деньги на обновление оборудования, попробуйте другую операционную систему. Windows уже заслужила недобрую славу из-за своей перегруженности и большого количества фоновых процессов. Поэтому можно попробовать более простые Linux или ChromeOS Flex.

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