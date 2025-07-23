Прості трюки "оживлять" старий ноутбук: що радять зробити експерти

Зазвичай ноутбук служить своєму власникові від п'яти до семи років, а гаджети MacBook — близько десяти років. Між іншим, смартфони змінюються набагато частіше — у середньому раз на два з половиною роки.

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Одна з головних причин, через яку ноутбуки служать довше, — це можливість їхньої модернізації, пояснює slashgear.com. Застарілий смартфон можна тільки поміняти на новий, а для ноутбуків є кілька досить простих дій, які продовжать термін служби вашого пристрою.

Оновіть оперативку

Оперативна пам'ять (ОЗП) — невід'ємна частина будь-якого пристрою. Що більше оперативної пам'яті на вашому ноутбуці, то більше програм ви можете тримати відкритими одночасно.

Якщо ноутбук починає зависати, значить, оперативки мало, і пристрій зберігає нові дані на жорсткому диску, що значно уповільнює роботу.

Збільшення оперативної пам'яті може усунути цю проблему. Експерти рекомендують збільшити обсяг оперативної пам'яті ноутбука хоча б до 8 ГБ, а додати оперативну пам'ять не дуже складно: на деяких моделях є вільний слот для встановлення ще одного модуля оперативної пам'яті.

Перейдіть на SSD

Прискорити роботу ноутбука допоможе заміна жорсткого диска (HDD) на твердотільний накопичувач (SSD). У той час, як жорсткі диски можуть зберігати файли зі швидкістю до 120 МБ/с, сучасні твердотільні накопичувачі PCIe 5.0 NVMe здатні досягати вражаючих 12 700 МБ/с. До того ж, SSD-накопичувачі працюють тихіше й ефективніше.

Замініть акумулятор

Зношені акумулятори старих ноутбуків зазвичай уже погано тримають заряд, тому заміна батареї на нову — це свого роду "реанімація".

У деяких старих моделях, таких як ThinkPad, акумулятори навіть можна замінити самостійно, без використання інструментів. Однак на більшості ноутбуків для заміни акумулятора потрібно зняти нижню панель.

Використовуйте зовнішній графічний процесор

Підключіть зовнішню відеокарту (eGPU) до свого ноутбука і перейдіть на новий рівень графіки, не купуючи при цьому новий ноутбук. Такі пристрої являють собою невеликі корпуси з портом PCIe, до якого можна під'єднати будь-яку відеокарту, якщо вона підходить. Корпус підключається до ноутбука через порт USB-C.

Однак не всі порти працюватимуть: вам знадобиться ноутбук щонайменше з Thunderbolt 3 і портом USB-C з підтримкою зовнішньої відеокарти. Тому для початку переконайтеся, що ваш ноутбук взагалі сумісний з eGPU.

Встановіть легку ОС

Якщо ви не хочете витрачати гроші на оновлення обладнання, спробуйте іншу операційну систему. Windows уже заслужила недобру славу через свою перевантаженість і велику кількість фонових процесів. Тому можна спробувати простіші Linux або ChromeOS Flex.

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