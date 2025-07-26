Одноразовый телефон – самый безопасный для украинцев: кому он понадобится в первую очередь

В ситуациях, когда важно сохранить конфиденциальность, пригодится одноразовый телефон. Эта идея не нова, но она снова стала актуальной – в первую очередь, для граждан Украины на временно оккупированных территориях.

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Предоплаченные телефоны появились еще в 1990-х, но сам термин «одноразовый телефон» закрепился в использовании уже в 2000-х, пишет cnet.com. Это недорогой телефон без каких-либо обязательств. Он поставляется с фиксированным количеством предоплаченных минут звонков, текстовых сообщений или интернета и предназначен для утилизации после использования.

Одноразовые телефоны обычно используются, когда телефон нужен быстро и на короткое время (причем чтобы такой телефон нельзя было отследить).

Впрочем, как отмечает издание, можно и не выбрасывать телефон после использования, а оставить как резервный для определенных целей (например, отправки SMS-сообщений с двухфакторной аутентификацией или для того, чтобы избежать расходов в роуминге).

Одноразовые телефоны, как правило, представляют собой недорогие кнопочные телефоны, у которых нет всех привычных функций современных смартфонов, – только самое необходимое. Часто такие телефоны бывают раскладными.

Все одноразовые телефоны являются предоплаченными, но не все предоплаченные телефоны являются одноразовыми, поясняют эксперты. Отличительной чертой одноразовых телефонов является то, что для их получения вам не придется предоставлять персональные данные, и отследить такие телефоны будет невозможно. Кроме того, они достаточно дешевые, чтобы их не жалко было выбросить после использования.

Предоплаченные смартфоны, как правило, изначально являются бюджетными моделями, а одноразовые — самыми дешевыми предоплаченными телефонами. Однако при желании вы можете использовать любой разблокированный смартфон с предоплаченными SIM-картами, фактически превращая его в предоплаченный телефон.

Если вы хотите использовать одноразовую SIM-карту, вам не обязательно покупать новый телефон. Вы можете приобрести такую карту и использовать ее с уже существующим телефоном. Одноразовые SIM-карты — это предоплаченные SIM-карты, которые можно получить без заключения контракта и без разглашения личной информации.

Также сообщалось, что ваш смартфон может шпионить за вами. Обычно люди думают, что к сбору данных «причастны» камера и микрофон, но это не всегда работает именно так.

Ранее Фокус писал, почему мобильный интернет "не тянет" при хорошем сигнале 4G. Такая ситуация наблюдалась минувшим летом, когда в Украине действовали графики отключений электричества, и станции мобильной связи не успевали заряжаться.