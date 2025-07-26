Одноразовий телефон — найбезпечніший для українців: кому він знадобиться насамперед

У ситуаціях, коли важливо зберегти конфіденційність, стане в пригоді одноразовий телефон. Ця ідея не нова, але вона знову стала актуальною — насамперед, для громадян України на тимчасово окупованих територіях.

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Передплачені телефони з'явилися ще в 1990-х, але сам термін "одноразовий телефон" закріпився у використанні вже у 2000-х, пише cnet.com. Це недорогий телефон без будь-яких зобов'язань. Він поставляється з фіксованою кількістю передплачених хвилин дзвінків, текстових повідомлень або інтернету і призначений для утилізації після використання.

Одноразові телефони зазвичай використовують, коли телефон потрібен швидко і на короткий час (причому щоб такий телефон не можна було відстежити).

Утім, як зазначає видання, можна і не викидати телефон після використання, а залишити як резервний для певних цілей (наприклад, надсилання SMS-повідомлень із двофакторною аутентифікацією або для того, щоб уникнути витрат у роумінгу).

Одноразові телефони, як правило, являють собою недорогі кнопкові телефони, у яких немає всіх звичних функцій сучасних смартфонів, — тільки найнеобхідніше. Часто такі телефони бувають розкладними.

Усі одноразові телефони є передплаченими, але не всі передплачені телефони є одноразовими, пояснюють експерти. Відмінною рисою одноразових телефонів є те, що для їх отримання вам не доведеться надавати персональні дані, і відстежити такі телефони буде неможливо. Крім того, вони досить дешеві, щоб їх не шкода було викинути після використання.

Передплачені смартфони, як правило, спочатку є бюджетними моделями, а одноразові — найдешевшими передплаченими телефонами. Однак за бажання ви можете використовувати будь-який розблокований смартфон із передплаченими SIM-картами, фактично перетворюючи його на передплачений телефон.

Якщо ви хочете використовувати одноразову SIM-карту, вам не обов'язково купувати новий телефон. Ви можете придбати таку картку і використовувати її з уже наявним телефоном. Одноразові SIM-картки — це передплачені SIM-картки, які можна отримати без укладення контракту і без розголошення особистої інформації.

Також повідомлялося, що ваш смартфон може шпигувати за вами. Зазвичай люди думають, що до збору даних "причетні" камера і мікрофон, але це не завжди працює саме так.

Раніше Фокус писав, чому мобільний інтернет "не тягне" за хорошого сигналу 4G. Така ситуація спостерігалася минулого літа, коли в Україні діяли графіки відключень електрики, і станції мобільного зв'язку не встигали заряджатися.