Вот это кабель-менеджмент: как выглядит "начинка" суперкомпьютера для обучения ИИ (фото)

Компания Илона Маска xAI начала установку вычислительной инфраструктуры в своем расширенном центре обработки данных в Мемфисе (штат Техас).

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Новый объект, получивший название Colossus 2 (Колосс 2) будет включать в себя не менее одного миллиона графических процессоров (GPU), сообщает xAI. Пока что устанавливается 110 000 графических процессоров, которые будут «питаться от разнообразных источников энергии».

Среди таких источников называются Tesla Megapacks, которые, между прочим, должны защитить жителей близлежащего региона от перебоев с электричеством.

Было представлено и фото самой инфраструктуры с впечатляющим количеством кабелей.

Запустить Colossus 2 хотят через несколько недель Фото: Elon Musk/Х

Этот проект уже называют крупнейшим ИИ‑кластером в истории. Чтобы запитать инфраструктуру, потребуется гигаватт энергии, который будут обеспечивать газовые турбины, а в будущем — и отдельная электростанция.

В компании xAI сообщают, что второй «Колосс» будет запущен уже через несколько недель, а принцип его работы будет похож на принцип работы его предшественника.

Напомним, что «Колосс» – первый в мире ИИ-суперкомпьютер от xAI – впервые был показал в деталях осенью минувшего года. В частности, устройство получило серверы GPU — Nvidia HGX H100, содержащие по восемь GPU H100 каждый. Платформа HGX H100 упакована в универсальную систему жидкостного охлаждения GPU 4U от Supermicro.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер Маска за $400 млн не может нормально работать. Дело в том, что «Колосс 2», который строится в Мемфисе, требовал электроэнергии гораздо больше, чем могли предоставить местные электросети. Тогда тоже назывался объем в 1 гигаватт электроэнергии (необходимый для питания одного миллиона графических процессоров), и по состоянию на апрель этого года такой показатель в четыре раза превышал объем, к которому xAI на то время имела доступ.

Также Фокус сообщал, что в июне 2020 года японский суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире. Этот факт был примечателен еще и тем, что впервые рейтинг возглавила система, построенная на базе процессоров ARM.

Еще стало известно, что с помощью квантового компьютера ученые впервые в истории успешно добились подлинно случайной генерации чисел. Это достижение может пригодиться, в том числе, в криптографии и в обучении искусственного интеллекта.