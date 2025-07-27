Оце кабель-менеджмент: який вигляд має "начинка" суперкомп'ютера для навчання ШІ (фото)

Компанія Ілона Маска xAI почала встановлення обчислювальної інфраструктури у своєму розширеному центрі обробки даних у Мемфісі (штат Техас).

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Новий об'єкт, що отримав назву Colossus 2 (Колос 2) міститиме в собі не менше одного мільйона графічних процесорів (GPU), повідомляє xAI. Поки що встановлюється 110 000 графічних процесорів, які будуть "живитися від різноманітних джерел енергії".

Серед таких джерел називаються Tesla Megapacks, які, між іншим, мають захистити жителів прилеглого регіону від перебоїв з електрикою.

Було представлено і фото самої інфраструктури з вражаючою кількістю кабелів.

Запустити Colossus 2 хочуть через кілька тижнів Фото: Elon Musk/Х

Цей проект уже називають найбільшим ШІ-кластером в історії. Щоб живити інфраструктуру, знадобиться гігават енергії, який забезпечуватимуть газові турбіни, а в майбутньому — і окрема електростанція.

У компанії xAI повідомляють, що другий "Колос" буде запущено вже за кілька тижнів, а принцип його роботи буде схожий на принцип роботи його попередника.

Нагадаємо, що "Колос" — перший у світі ШІ-суперкомп'ютер від xAI — вперше був показаний у деталях восени минулого року. Зокрема, пристрій отримав сервери GPU — Nvidia HGX H100, що містять по вісім GPU H100 кожен. Платформа HGX H100 упакована в універсальну систему рідинного охолодження GPU 4U від Supermicro.

Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер Маска за $400 млн не може нормально працювати. Річ у тім, що "Колос 2", який будують у Мемфісі, потребував електроенергії набагато більше, ніж могли надати місцеві електромережі. Тоді теж називався обсяг в 1 гігават електроенергії (необхідний для живлення одного мільйона графічних процесорів), і станом на квітень цього року такий показник у чотири рази перевищував обсяг, до якого xAI на той час мала доступ.

Також Фокус повідомляв, що в червні 2020 року японський суперкомп'ютер Fugaku став найпотужнішим у світі. Цей факт був примітний ще й тим, що вперше рейтинг очолила система, побудована на базі процесорів ARM.

Ще стало відомо, що за допомогою квантового комп'ютера вчені вперше в історії успішно домоглися справді випадкової генерації чисел. Це досягнення може стати в пригоді, зокрема, в криптографії та в навчанні штучного інтелекту.