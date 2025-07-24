Новый источник энергии: представлен революционный ветряной двигатель WindWings (фото)

Британская инженерная компания BAR Technologies заявила об установке своей системы WindWings на два недавно построенных танкера LR2, что является одним из первых масштабных применений ветряных двигателей на судах этого класса.

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Новые 250-метровые танкеры, Suzuka и Long Beach, будут оснащены двумя 37,5-метровыми системами WindWings, которые существенно сократят потребление топлива и количество вредных выбросов, говорится в пресс-релизе BAR Technologies.

Ожидается, что WindWings помогут экономить в среднем 3 тонны топлива ежедневно, что соответствует ежегодному сокращению выбросов CO₂ примерно на 2300 тонн на каждую цистерну. Это эквивалентно выведению из эксплуатации более 500 легковых автомобилей с традиционным двигателем.

Как отмечают в компании, танкеры LR2 обычно используются для транспортировки очищенной нефти и химикатов. Строительство судов должно начаться с церемонии резки стали в ноябре 2025 года, а сдача ожидается в начале 2027 года.

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По словам генерального директора BAR Technologies Джона Купера, установка WindWings на танкерах упомянутого типа доказывает, что технология ветряных двигателей может масштабироваться как серьезный, практичный инструмент для декарбонизации даже самых энергоемких типов судов.

"Ветер — это уже не эксперимент или вариант будущего. Это проверенный источник энергии, который готов обеспечить реальное влияние уже сегодня", — подчеркнул Купер.

Как отмечает портал Interesting Engineering, WindWings представляет собой трехэлементную систему, основанную на принципе Бернулли, используемом в коммерческой авиации.

Напомним, исследователи выяснили, что две крошечные ветровые турбины, которые работают в тандеме и вращаются в противоположных направлениях, могут генерировать на 37% больше энергии, чем в одиночку.

Фокус также сообщал, что в США началось строительство первой пилотной площадки для новых ветряных турбин, от которых ожидают прорыва в сфере производства ветроэнергетики.