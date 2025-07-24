Нове джерело енергії: представлено революційний вітряний двигун WindWings (фото)

Британська інженерна компанія BAR Technologies заявила про встановлення своєї системи WindWings на два нещодавно побудовані танкери LR2, що є одним із перших масштабних застосувань вітряних двигунів на суднах цього класу.

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Нові 250-метрові танкери, Suzuka та Long Beach, будуть оснащені двома 37,5-метровими системами WindWings, які суттєво скоротять споживання палива та кількість шкідливих викидів, йдеться в пресрелізі BAR Technologies.

Очікується, що WindWings допоможуть заощаджувати в середньому 3 тонни палива щодня, що відповідає щорічному скороченню викидів CO₂ приблизно на 2300 тонн на кожну цистерну. Це еквівалентно виведенню з експлуатації понад 500 легкових автомобілів з традиційним двигуном.

Як зазначають в компанії, танкери LR2 зазвичай використовуються для транспортування очищеної нафти та хімікатів. Будівництво суден має розпочатися з церемонії різання сталі в листопаді 2025 року, а здача очікується на початку 2027 року.

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За словами генерального директора BAR Technologies Джона Купера, встановлення WindWings на танкерах згаданого типу доводить, що технологія вітряних двигунів може масштабуватися як серйозний, практичний інструмент для декарбонізації навіть найбільш енергоємних типів суден.

"Вітер – це вже не експеримент чи варіант майбутнього. Це перевірене джерело енергії, яке готове забезпечити реальний вплив вже сьогодні", – наголосив Купер.

Як зазначає портал Interesting Engineering, WindWings являє собою триелементну систему, засновану на принципі Бернуллі, що використовується в комерційній авіації.

Нагадаємо, дослідники вияснили, що дві крихітні вітрові турбіни, які працюють у тандемі та обертаються в протилежних напрямках, можуть генерувати на 37% більше енергії, ніж поодинці.

Фокус також повідомляв, що у США почалося будівництво першого пілотного майданчика для нових вітряних турбін, від яких очікують прориву у сфері виробництва вітроенергії.