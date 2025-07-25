Самые бессмысленные гаджеты: вы удивитесь, но эти устройства реально существуют (фото)

Иногда приспособления, которые создавались для того, чтобы упростить жизнь пользователям, на самом деле ее только усложняют.

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Стоило бы хорошо подумать, прежде чем выпускать некоторые гаджеты, заявляют эксперты. Они назвали топ-5 устройств, не оправдавших ожиданий.

Соковыжималка Juicero

Эта соковыжималка с подключением по Wi-Fi, которая использовала только фирменные порционные пакеты с предварительно нарезанными фруктами и овощами. Между прочим, стоил этот агрегат недешево – 400 долларов, что выглядеть особенно нелепо, когда оказалось, что с тем же успехом сок можно выжимать и вручную.

Пользователи высмеяли Juicero за ее бессмысленность Фото: The Guardian

Так что Juicero прекратила свою деятельность в декабре 2017 года, не продержавшись на рынке и двух лет.

Сканер CueCat

Этот гаджет позволял пользователям сканировать штрихкоды в журналах для доступа к соответствующим сайтам.

CueCat не выдержал конкуренции с поисковиками Фото: commons.wikimedia.org

В начале 2000-х годов CueCat должен был произвести революцию во взаимодействии людей с печатными СМИ – но был быстро вытеснен поисковыми системами.

Вилка с Bluetooth

Hapifork — это «умная» вилка, которая должна была отслеживал скорость вашего питания и вибрировать, если вы едите слишком быстро.

Желающих пользоваться странной вилкой не нашлось Фото: interestingengineering.com

Тот случай, когда идея хорошая (осознанное питание – это действительно важно), но реализация оказалась слишком странной и навязчивой, поэтому не прижилась.

Хотя концепция осознанного питания верна, идея вибрирующей вилки, отслеживающей время приёма пищи, казалась навязчивой и непрактичной.

Наручная клавиатура

Клавиатура, которая крепится к руке, была придумана, чтобы было проще набирать текст на ходу.

Клавиатура на руке выглядела эффектно, но в работе была неудобной

Но дизайн оказался неудобным, а реальное применение – очень ограниченным, так это она в итоге стала скорее технологическим раритетом, чем полезным гаджетом.

iPhone-вентилятор

Еще один забавный, но совершенно бесполезный аксессуар.

Вентилятор выглядел симпатично, но смысла в нем не было

Этот мини-вентилятор работал от зарядного порта iPhone, но пользы от него было мало, а батарею он разряжал быстро.

Ранее эксперты назвали самую бессмысленную домашнюю технику. В том списке тоже было много нелепого – например, зубные щетки с поддержкой Bluetooth, которые собирали информацию о том, как вы чистите зубы.

Также Фокус писал про топ-5 странных гаджетов, о которых вы и не знали. Там оказались телефон в форме банана, кепка с динамиками, заменяющая плеер, и даже усыпляющий динамик-подушка.