Найбезглуздіші гаджети: ви здивуєтеся, але ці пристрої реально існують (фото)
Іноді пристосування, які створювалися для того, щоб спростити життя користувачам, насправді його тільки ускладнюють.
Варто було б добре подумати, перш ніж випускати деякі гаджети, заявляють експерти. Вони назвали топ-5 пристроїв, які не виправдали очікувань.
Соковижималка Juicero
Ця соковижималка з підключенням через Wi-Fi, яка використовувала тільки фірмові порційні пакети з попередньо нарізаними фруктами та овочами. Між іншим, коштував цей агрегат недешево — 400 доларів, що виглядало особливо безглуздо, коли виявилося, що з таким самим успіхом сік можна вичавлювати і вручну.
Тож Juicero припинила свою діяльність у грудні 2017 року, не протримавшись на ринку і двох років.
Сканер CueCat
Цей гаджет давав змогу користувачам сканувати штрихкоди в журналах для доступу до відповідних сайтів.
На початку 2000-х років CueCat мав здійснити революцію у взаємодії людей з друкованими ЗМІ — але був швидко витіснений пошуковими системами.
Вилка з Bluetooth
Hapifork — це "розумна" виделка, яка мала відстежувати швидкість вашого харчування і вібрувати, якщо ви їсте занадто швидко.
Той випадок, коли ідея хороша (усвідомлене харчування — це справді важливо), але реалізація виявилася надто дивною і нав'язливою, тому не прижилася.
Хоча концепція усвідомленого харчування правильна, ідея вібруючої виделки, що відстежує час прийому їжі, здавалася нав'язливою і непрактичною.
Наручна клавіатура
Клавіатура, яка кріпиться до руки, була придумана, щоб було простіше набирати текст на ходу.
Але дизайн виявився незручним, а реальне застосування — дуже обмеженим, тож вона зрештою стала радше технологічним раритетом, ніж корисним гаджетом.
iPhone-вентилятор
Ще один кумедний, але абсолютно даремний аксесуар.
Цей міні-вентилятор працював від зарядного порту iPhone, але користі від нього було мало, а батарею він розряджав швидко.
Раніше експерти назвали найбезглуздішу домашню техніку. У тому списку теж було багато безглуздого — наприклад, зубні щітки з підтримкою Bluetooth, які збирали інформацію про те, як ви чистите зуби.
Також Фокус писав про топ-5 дивних гаджетів, про які ви й не знали. Там опинилися телефон у формі банана, кепка з динаміками, що замінює плеєр, і навіть динамік-подушка, що присипляє.