Найбезглуздіші гаджети: ви здивуєтеся, але ці пристрої реально існують (фото)

Іноді пристосування, які створювалися для того, щоб спростити життя користувачам, насправді його тільки ускладнюють.

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Варто було б добре подумати, перш ніж випускати деякі гаджети, заявляють експерти. Вони назвали топ-5 пристроїв, які не виправдали очікувань.

Соковижималка Juicero

Ця соковижималка з підключенням через Wi-Fi, яка використовувала тільки фірмові порційні пакети з попередньо нарізаними фруктами та овочами. Між іншим, коштував цей агрегат недешево — 400 доларів, що виглядало особливо безглуздо, коли виявилося, що з таким самим успіхом сік можна вичавлювати і вручну.

Користувачі висміяли Juicero за її безглуздість Фото: The Guardian

Тож Juicero припинила свою діяльність у грудні 2017 року, не протримавшись на ринку і двох років.

Сканер CueCat

Цей гаджет давав змогу користувачам сканувати штрихкоди в журналах для доступу до відповідних сайтів.

CueCat не витримав конкуренції з пошуковими системами Фото: commons.wikimedia.org

На початку 2000-х років CueCat мав здійснити революцію у взаємодії людей з друкованими ЗМІ — але був швидко витіснений пошуковими системами.

Вилка з Bluetooth

Hapifork — це "розумна" виделка, яка мала відстежувати швидкість вашого харчування і вібрувати, якщо ви їсте занадто швидко.

Охочих користуватися дивною виделкою не знайшлося Фото: interestingengineering.com

Той випадок, коли ідея хороша (усвідомлене харчування — це справді важливо), але реалізація виявилася надто дивною і нав'язливою, тому не прижилася.

Хоча концепція усвідомленого харчування правильна, ідея вібруючої виделки, що відстежує час прийому їжі, здавалася нав'язливою і непрактичною.

Наручна клавіатура

Клавіатура, яка кріпиться до руки, була придумана, щоб було простіше набирати текст на ходу.

Клавіатура на руці мала ефектний вигляд, але в роботі була незручною

Але дизайн виявився незручним, а реальне застосування — дуже обмеженим, тож вона зрештою стала радше технологічним раритетом, ніж корисним гаджетом.

iPhone-вентилятор

Ще один кумедний, але абсолютно даремний аксесуар.

Вентилятор мав симпатичний вигляд, але сенсу в ньому не було

Цей міні-вентилятор працював від зарядного порту iPhone, але користі від нього було мало, а батарею він розряджав швидко.

Раніше експерти назвали найбезглуздішу домашню техніку. У тому списку теж було багато безглуздого — наприклад, зубні щітки з підтримкою Bluetooth, які збирали інформацію про те, як ви чистите зуби.

Також Фокус писав про топ-5 дивних гаджетів, про які ви й не знали. Там опинилися телефон у формі банана, кепка з динаміками, що замінює плеєр, і навіть динамік-подушка, що присипляє.