Новая технология заменит солнечные панели: что придумали изобретатели

Солнечные панели не всегда возможно установить на крыше здания из-за их слишком большого веса. Теперь найдено более удобное решение.

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В Японии создали солнечную пленку на основе халькопирита, пишет interestingengineering.com. Такую пленку можно применять там, где нельзя ставить солнечные панели (например, на шиферных крышах), и этот проект – первый подобный эксперимент на территории страны.

Над проектом работают японский стартап в области экологичных технологий PXP Inc. и компания Tokyo Gas Co. Запустить свои услуги они планируют уже в следующем финансовом году. Речь идет об объединении халькопиритовых солнечных элементов PXP, вес которых составляет менее 1 кг/м², с высоконадежными методами строительства Tokyo Gas.

Солнечные элементы нового поколения

Мощность солнечного покрытия, которое рассчитывают установить на крышах в Японии к 2050 году, оценивается примерно в 169 гигаватт, и это более чем вдвое превышает нынешнюю установленную мощность.

Вообще, солнечную энергию тут хотят сделать основным источником энергии: ожидается, что к 2040 году на ее долю придется 22–29 % от общего объема производства электроэнергии.

Пока что главной проблемой была нехватка подходящих площадок. Из-за этого темпы внедрения зачастую оказывались не такими быстрыми, как хотелось бы. Поэтому и был придуман специальный проект для продвижения установки солнечных элементов на крышах с низкой несущей способностью.

В рамках этого проекта будут разработаны конструкция и методы строительства панелей, которые являются важными факторами, определяющими их эффективность. Также будет продемонстрирован монтаж и подтверждена долговечность и безопасность конструкций, заверили представители компании Tokyo Gas

Как отмечает издание, в Токио также работают над пилотным проектом интегрированной в здание фотоэлектрической системы (BIPV). В рамках проекта в здании Телекоммуникационного центра в районе Аоми в Токио будут установлены внутренние окна с перовскитными солнечными батареями.

Ранее стало известно, что Южная Корея представила первую в мире невидимую солнечную панель . Один такой модуль может заряжать смартфон, используя только солнечный свет.