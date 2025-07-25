Нова технологія замінить сонячні панелі: що придумали винахідники

Сонячні панелі не завжди можливо встановити на даху будівлі через їхню занадто велику вагу. Тепер знайдено більш зручне рішення.

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В Японії створили сонячну плівку на основі халькопіриту, пише interestingengineering.com. Таку плівку можна застосовувати там, де не можна ставити сонячні панелі (наприклад, на шиферних дахах), і цей проект — перший подібний експеримент на території країни.

Над проектом працюють японський стартап у сфері екологічних технологій PXP Inc. і компанія Tokyo Gas Co. Запустити свої послуги вони планують уже наступного фінансового року. Йдеться про об'єднання халькопіритових сонячних елементів PXP, вага яких становить менше ніж 1 кг/м², з високонадійними методами будівництва Tokyo Gas.

Сонячні елементи нового покоління

Потужність сонячного покриття, яке розраховують встановити на дахах у Японії до 2050 року, оцінюють приблизно в 169 гігават, і це більш ніж удвічі перевищує нинішню встановлену потужність.

Взагалі, сонячну енергію тут хочуть зробити основним джерелом енергії: очікується, що до 2040 року на її частку припаде 22-29 % від загального обсягу виробництва електроенергії.

Поки що головною проблемою була нестача відповідних майданчиків. Через це темпи впровадження часто виявлялися не такими швидкими, як хотілося б. Тому і був придуманий спеціальний проект для просування встановлення сонячних елементів на дахах з низькою несучою здатністю.

У рамках цього проєкту буде розроблено конструкцію та методи будівництва панелей, які є важливими факторами, що визначають їхню ефективність. Також буде продемонстровано монтаж і підтверджено довговічність і безпеку конструкцій, запевнили представники компанії Tokyo Gas

Як зазначає видання, у Токіо також працюють над пілотним проектом інтегрованої в будівлю фотоелектричної системи (BIPV). У рамках проєкту в будівлі Телекомунікаційного центру в районі Аомі в Токіо буде встановлено внутрішні вікна з перовскітними сонячними батареями.

Раніше стало відомо, що Південна Корея представила першу у світі невидиму сонячну панель . Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло.