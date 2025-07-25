Умные гаджеты, о которых вы не знали: эксперты огласили список полезных устройств (фото)

Смарт-технологии сегодня повсюду. И хотя не все новые гаджеты одинаково полезны, большинство из них все-таки действительно упрощают жизнь.

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Теперь любое домашнее устройство можно сделать в той или иной степени умнее, отмечает slashgear.com. Специалисты издания назвали гаджеты, достойные включения в список самых практичных.

Беспроводная носимая колонка Panasonic SoundSlayer

Использовать игровые наушники не всегда удобно, но в то же время во время игр без них не обойтись. Panasonic SoundSlayer Wireless представляет собой «золотую середину» – уровень шума у нее меньше, чем у обычных динамиков, и она не такая массивная, как некоторые гарнитуры.

Носимая колонка вполне может заменить наушники Фото: slashgear.com

Устройство можно надеть на шею, а резиновые накладки на нижней стороне обеспечивают надежную фиксацию.

Доступны три предустановленных режима для оптимизации звука для некоторых популярных игр, а также возможность создания собственных режимов с помощью приложения SoundSlayer. Также доступны режимы для просмотра фильмов и музыки.

Единственный минус – нет Bluetooth-подключения, что ограничивает спектр совместимых с SoundSlayer устройств.

Складной ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold 16

Складные смартфоны, такие как линейка Samsung Galaxy Z Fold, становятся все более популярными, но складные ноутбуки пока редкость. Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 — один из немногих представителей этой категории.

Складные ноутбуки пока встречаются нечасто Фото: slashgear.com

X1 Fold можно использовать в нескольких различных конфигурациях: как планшет, дополнив стилусом Lenovo Precision Pen для дополнительной функциональности, а также как обычный 12-дюймовый ноутбук. Клавиатуру можно прикрепить к корпусу ноутбука в портретной или альбомной ориентации, что и отличает X1 Fold от обычного ноутбука «2 в 1».

Есть 16,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 2024 и рамка из магниевого сплава и углеродного волокна.

Тут экспертов несколько разочаровало лишь время автономной работы – всего пять часов (а надо бы больше).

Стилус для iPad Adonit Star

Большинство стилусов для планшетов выглядят примерно одинаково, но этот выгодно отличается. Adonit Star в форме перьевой ручки выглядит очень стильно – а привлекательный дизайн очень важен для новинки.

Adonit Star выделяется винтажным дизайном Фото: slashgear.com

Стилус удобно лежит в руке, и он довольно увесистый. В качестве порта зарядки используется USB-C, хотя его не придется использовать часто: заявленное время автономной работы стилуса — целых 11 часов.

Правда, по мнению экспертов, стилусу все же не хватает некоторых продвинутых функций: у него всего одна кнопка, нет чувствительности к нажатию и встроенной поддержки сочетаний клавиш для творческих приложений.

Консоль дополненной реальности Nex Playground

Kinect от Microsoft так и не достиг той популярности, на которую рассчитывали его создатели, но консоль Nex Playground, похоже, справится с задачей лучше.

Такую консоль можно подарить ребенку на день рождения Фото: slashgear.com

Nex использует камеру для отслеживания движений тела игрока и преобразует их в различные игровые реакции. Хотя управление жестами пока не полностью реализовано — для навигации по меню по-прежнему требуется отдельный контроллер.

Почти каждая деталь консоли явно ориентирована на детей, от внешнего вида до экранной графики и выбора игр. Так что Nex Playground может быть отличным подарком для ребенка.

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Ранее стало известно, какие гаджеты нельзя использовать в жару. Кроме ожидаемой духовки, в списке оказались игровые консоли, приставки – и, как ни странно, вентиляторы.