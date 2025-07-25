Розумні гаджети, про які ви не знали: експерти оголосили список корисних пристроїв (фото)

Смарт-технології сьогодні всюди. І хоча не всі нові гаджети однаково корисні, більшість із них усе-таки дійсно спрощують життя.

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Тепер будь-який домашній пристрій можна зробити тією чи іншою мірою розумнішим, зазначає slashgear.com. Фахівці видання назвали гаджети, гідні занесення до списку найбільш практичних.

Бездротова портативна колонка Panasonic SoundSlayer

Використовувати ігрові навушники не завжди зручно, але водночас під час ігор без них не обійтися. Panasonic SoundSlayer Wireless являє собою "золоту середину" — рівень шуму в неї менший, ніж у звичайних динаміків, і вона не така масивна, як деякі гарнітури.

Портативна колонка цілком може замінити навушники Фото: slashgear.com

Пристрій можна надіти на шию, а гумові накладки на нижньому боці забезпечують надійну фіксацію.

Доступні три попередньо встановлені режими для оптимізації звуку для деяких популярних ігор, а також можливість створення власних режимів за допомогою програми SoundSlayer. Також доступні режими для перегляду фільмів і музики.

Єдиний мінус — немає Bluetooth-підключення, що обмежує спектр сумісних із SoundSlayer пристроїв.

Складаний ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Lenovo ThinkPad X1 Fold 16

Складні смартфони, такі як лінійка Samsung Galaxy Z Fold, стають дедалі популярнішими, але складні ноутбуки поки що рідкість. Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 — один з небагатьох представників цієї категорії.

Складні ноутбуки поки що зустрічаються нечасто Фото: slashgear.com

X1 Fold можна використовувати в кількох різних конфігураціях: як планшет, доповнивши стилусом Lenovo Precision Pen для додаткової функціональності, а також як звичайний 12-дюймовий ноутбук. Клавіатуру можна прикріпити до корпусу ноутбука в портретній або альбомній орієнтації, що й відрізняє X1 Fold від звичайного ноутбука "2 в 1".

Є 16,3-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2560 x 2024 і рамка з магнієвого сплаву і вуглецевого волокна.

Тут експертів дещо розчарував лише час автономної роботи — лише п'ять годин (а треба б більше).

Стилус для iPad Adonit Star

Більшість стилусів для планшетів мають приблизно однаковий вигляд, але цей вигідно відрізняється. Adonit Star у формі пір'яної ручки має дуже стильний вигляд — а привабливий дизайн дуже важливий для новинки.

Adonit Star виділяється вінтажним дизайном Фото: slashgear.com

Стилус зручно лежить у руці, і він досить важкий. Як порт зарядки використовується USB-C, хоча його не доведеться використовувати часто: заявлений час автономної роботи стилуса — цілих 11 годин.

Щоправда, на думку експертів, стилусу все ж таки бракує деяких просунутих функцій: у нього лише одна кнопка, немає чутливості до натискання і вбудованої підтримки сполучень клавіш для творчих застосунків.

Консоль доповненої реальності Nex Playground

Kinect від Microsoft так і не досяг тієї популярності, на яку розраховували його творці, але консоль Nex Playground, схоже, впорається із завданням краще.

Таку консоль можна подарувати дитині на день народження Фото: slashgear.com

Nex використовує камеру для відстеження рухів тіла гравця і перетворює їх на різні ігрові реакції. Хоча управління жестами поки не повністю реалізовано — для навігації по меню, як і раніше, потрібен окремий контролер.

Майже кожна деталь консолі явно орієнтована на дітей, від зовнішнього вигляду до екранної графіки і вибору ігор. Тож Nex Playground може бути чудовим подарунком для дитини.

Також Фокус писав про топ-5 дивних гаджетів, про які ви й не знали. Там опинилися телефон у формі банана, кепка-плеєр і динамік-подушка, що присипляє.

Раніше стало відомо, які гаджети не можна використовувати у спеку. Крім очікуваної духовки, у списку опинилися ігрові консолі, приставки — і, як не дивно, вентилятори.