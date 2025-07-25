Что дает самую дешевую электроэнергию на планете: ученые назвали источник

Новый отчет аналитиков подтверждает конкурентоспособность возобновляемых источников энергии: 91% новых проектов в области "зеленой" энергии оказались дешевле ископаемого топлива.

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Согласно отчету The International Renewable Energy Agency (IRENA, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии), "зеленые" источники энергии сохраняют свое ценовое преимущество по сравнению с ископаемым топливом, причем снижение стоимости обусловлено технологическими инновациями, конкурентными цепочками поставок и экономией за счет масштаба, говорится на сайте организации.

В 2024 году солнечная фотоэлектрическая энергетика (СФЭ) была в среднем на 41% дешевле самых дешевых альтернатив ископаемого топлива. А вот проекты наземной ветроэнергетики были дешевле на 53%, говорится в документе.

Наземная ветроэнергетика оставалась самым доступным источником возобновляемой электроэнергии по цене 0,034 доллара США/кВт⋅ч, за ней следовала СФЭ по цене 0,043 доллара США/кВт⋅ч.

Ввод в эксплуатацию 582 гигаватт возобновляемых мощностей в 2024 году привел к значительной экономии средств, позволив избежать использования ископаемого топлива на сумму около 57 млрд долларов США. Примечательно, что 91% новых проектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию в прошлом году, оказались более рентабельными, чем любые новые альтернативы ископаемому топливу.

Возобновляемые источники энергии не только конкурентоспособны по цене по сравнению с ископаемым топливом, но и обладают преимуществами, ограничивая зависимость от международных рынков топлива и повышая энергетическую безопасность. Экономическое обоснование возобновляемых источников энергии сейчас более весомо, чем когда-либо.

В Европе и Северной Америке, вероятно, сохранятся более высокие издержки, обусловленные структурными проблемами, такими как задержки с выдачей разрешений, ограниченная пропускная способность сетей и более высокие расходы на балансировку системы, считают эксперты. В таких регионах, как Азия, Африка и Южная Америка, с более высокими темпами обучения и высоким потенциалом, может наблюдаться значительное снижение издержек.

Новые возобновляемые источники энергии превосходят ископаемое топливо по стоимости, открывая путь к доступной, безопасной и устойчивой энергии. Это достижение является результатом многолетних инноваций и роста рынков. Однако прогресс не гарантирован, полагают аналитики. Растущая геополитическая напряженность, торговые пошлины и ограничения на поставки материалов грозят замедлить темпы роста и привести к росту издержек. Чтобы сохранить результаты энергетического перехода, стоит укреплять международное сотрудничество, обеспечивать открытые и устойчивые цепочки поставок и создавать стабильные политические и инвестиционные механизмы, особенно в странах глобального Юга, считают они.

Ранее мы писали, что представлен новый источник энергии — ветряной двигатель WindWings. Британская инженерная компания BAR Technologies заявила об установке своей системы на два недавно построенных танкера LR2, что является одним из первых масштабных применений ветряных двигателей на судах этого класса.