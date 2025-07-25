Що дає найдешевшу електроенергію на планеті: вчені назвали джерело

Новий звіт аналітиків підтверджує конкурентоспроможність відновлюваних джерел енергії: 91% нових проєктів у галузі "зеленої" енергії виявилися дешевшими за викопне паливо.

Related video

Згідно зі звітом The International Renewable Energy Agency (IRENA, Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії), "зелені" джерела енергії зберігають свою цінову перевагу порівняно з викопним паливом, до того ж зниження вартості зумовлене технологічними інноваціями, конкурентними ланцюжками поставок та економією завдяки масштабу, ідеться на сайті організації.

У 2024 році сонячна фотоелектрична енергетика (СФЕ) була в середньому на 41% дешевшою за найдешевші альтернативи викопного палива. А ось проєкти наземної вітроенергетики були дешевшими на 53%, йдеться в документі.

Наземна вітроенергетика залишалася найдоступнішим джерелом відновлюваної електроенергії за ціною 0,034 долара США/кВт⋅год, за нею слідувала СФЕ за ціною 0,043 долара США/кВт⋅год.

Введення в експлуатацію 582 гігаватів поновлюваних потужностей у 2024 році призвело до значної економії коштів, дозволивши уникнути використання викопного палива на суму близько 57 млрд доларів США. Примітно, що 91% нових проєктів відновлюваної енергетики, введених в експлуатацію торік, виявилися рентабельнішими, ніж будь-які нові альтернативи викопному паливу.

Поновлювані джерела енергії не тільки конкурентоспроможні за ціною порівняно з викопним паливом, а й мають переваги, обмежуючи залежність від міжнародних ринків палива і підвищуючи енергетичну безпеку. Економічне обґрунтування поновлюваних джерел енергії зараз більш вагоме, ніж будь-коли.

У Європі та Північній Америці, ймовірно, збережуться вищі витрати, зумовлені структурними проблемами, такими як затримки з видачею дозволів, обмежена пропускна спроможність мереж і вищі витрати на балансування системи, вважають експерти. У таких регіонах, як Азія, Африка і Південна Америка, з більш високими темпами навчання і високим потенціалом, може спостерігатися значне зниження витрат.

Нові поновлювані джерела енергії перевершують викопне паливо за вартістю, відкриваючи шлях до доступної, безпечної та стійкої енергії. Це досягнення є результатом багаторічних інновацій і зростання ринків. Однак прогрес не гарантований, вважають аналітики. Зростаюча геополітична напруженість, торговельні мита та обмеження на постачання матеріалів загрожують сповільнити темпи зростання і призвести до зростання витрат. Щоб зберегти результати енергетичного переходу, варто зміцнювати міжнародне співробітництво, забезпечувати відкриті та стійкі ланцюжки поставок і створювати стабільні політичні та інвестиційні механізми, особливо в країнах глобального Півдня, вважають вони.

Раніше ми писали, що представлено нове джерело енергії — вітряний двигун WindWings. Британська інженерна компанія BAR Technologies заявила про встановлення своєї системи на два нещодавно побудовані танкери LR2, що є одним із перших масштабних застосувань вітряних двигунів на суднах цього класу.