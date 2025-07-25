OnePlus 13 получил забытую функцию, которой не хватает многим Android-смартфонам

OnePlus 13 получил давно забытую технологию под названием инфракрасный порт. Ее можно использовать для управления многими электронными приборами.

Related video

Раньше инфракрасные порты были на мобильных телефонах и применялся для передачи данных на коротких расстояниях вместо Bluetooth, но потом о них забыли на 20 лет. Журналист издания Make Use Of Яш Уоте объяснил, почему такая функция сегодня нужна всем смартфонам на базе Android.

ИК-порт (infrared blaster) — это устройство, состоящее из небольшого светодиода, излучающего инфракрасный свет в виде импульсов. Излучение имитирует сигналы, передаваемые пультами дистанционного управления для электронных приборов, оснащенных ИК-приемником.

Обычно ИК-бластер расположен в верхней или нижней части телефона. Производитель телефона также устанавливает на него приложение, взаимодействующее с ИК-портом и позволяющее выполнять различные действия на выбранном устройстве.

Что можно сделать с помощью ИК-порта на смартфоне

Инфракрасный передатчик можно использовать для управления практически любым устройством с ИК-приемником. Это могут быть такие электронные устройства, как телевизор, ТВ-приставка, проектор, AV-ресивер, DVD-плеер и некоторые модели камер. Он также может работать с бытовой техникой, например, вентиляторами (с ИК-пультом), моторизованными шторами, роботами-пылесосами и кондиционерами.

ИК-порт на смартфоне OnePlus 13 позволяет управлять другой техникой Фото: makeuseof.com

Как правило, большинство функций такой техники можно переключать с помощью ИК-порта смартфона, однако бывают исключения. В базе данных приложения-контроллера иногда может отсутствовать контроллер, соответствующий конкретному устройству или прибору, что ограничивает возможности управления, чаще всего, до самых базовых команд.

Возможность управлять устройствами с помощью телефона полезна во многих ситуациях. Например, когда пульт от кондиционера сломался и потерялся, а в доме очень жарко. Технология также будет полезна, если не получается найти пульт в номере отеля. Смелые люди также могут уменьшить или увеличить звук телевизора в общественных местах.

Как настроить и использовать ИК-порт

На телефонах OnePlus с ИК-портом предустановлено приложение IR Remote. Оно позволяет настраивать и сохранять пульты дистанционного управления для различных устройств, чтобы управлять ими на расстоянии.

Настроить приложение IR Remote легко. Настроить приложение IR Remote легко. Можно вручную найти устройство, которым нужно управлять, в базе данных, выбрав тип, бренд и модель.

Поиск устройства в приложении IR Remote Фото: makeuseof.com

Чтобы настроить контроллер для конкретного устройства вручную или отсканировав QR-код с его конфигурацией. Последний вариант полезен, если нужно импортировать систему дистанционного управления с другого устройства или под рукой есть руководство к нему.

Чтобы добавить контроллер для устройства с помощью QR-кода, нужно нажать на кнопку "Плюс" (+) на главном экране, а затем значка сканера в правом верхнем углу. Приложению следует предоставить доступ к камере телефона, после чего навести объектив на QR-код и подождать, пока приложение его распознает и импортирует настройки.

Дальше нужно включить устройство, которым нужно управлять, навести на него телефон стороной с ИК-портом и нажать кнопку тестирования. Если устройство реагирует на этот тестовый сигнал — нажать "Да", если же не реагирует — "Нет отвечает, пробуйте еще раз". Возможно, придется повторить процедуру несколько раз.

После успешной проверки всех сигналов нужно снова нажать "Да". Затем на следующем экране ввести имя для пульта ДУ, чтобы его можно было легко распознать среди других пультов ДУ в приложении.

После настройки использовать приложение IR Remote очень просто. Достаточно выбрать нужный пульт на главном экране, а затем нажимать соответствующие кнопки для передачи команд.

Ранее эксперты рассказали, чем OnePlus 13 лучше Samsung Galaxy S25 Ultra. Разница в цене составляет около 10 000 гривен.