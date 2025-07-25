OnePlus 13 отримав забуту функцію, якої не вистачає багатьом Android-смартфонам

OnePlus 13 отримав давно забуту технологію під назвою інфрачервоний порт. Її можна використовувати для управління багатьма електронними приладами.

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Раніше інфрачервоні порти були на мобільних телефонах і застосовувалися для передачі даних на коротких відстанях замість Bluetooth, але потім про них забули на 20 років. Журналіст видання Make Use Of Яш Уоте пояснив, чому така функція сьогодні потрібна всім смартфонам на базі Android.

ІЧ-порт (infrared blaster) — це пристрій, що складається з невеликого світлодіода, який випромінює інфрачервоне світло у вигляді імпульсів. Випромінювання імітує сигнали, що передаються пультами дистанційного керування для електронних приладів, оснащених ІЧ-приймачем.

Зазвичай ІЧ-бластер розташований у верхній або нижній частині телефону. Виробник телефону також встановлює на нього застосунок, що взаємодіє з ІЧ-портом і дає змогу виконувати різні дії на обраному пристрої.

Що можна зробити за допомогою ІЧ-порту на смартфоні

Інфрачервоний передавач можна використовувати для керування практично будь-яким пристроєм з ІЧ-приймачем. Це можуть бути такі електронні пристрої, як телевізор, ТВ-приставка, проектор, AV-ресивер, DVD-плеєр і деякі моделі камер. Він також може працювати з побутовою технікою, наприклад, вентиляторами (з ІЧ-пультом), моторизованими шторами, роботами-пилососами і кондиціонерами.

ІЧ-порт на смартфоні OnePlus 13 дає змогу керувати іншою технікою Фото: makeuseof.com

Як правило, більшість функцій такої техніки можна перемикати за допомогою ІЧ-порту смартфона, проте бувають винятки. У базі даних додатка-контролера іноді може бути відсутній контролер, що відповідає конкретному пристрою або приладу, що обмежує можливості управління, найчастіше, до найбазовіших команд.

Можливість керувати пристроями за допомогою телефону корисна в багатьох ситуаціях. Наприклад, коли пульт від кондиціонера зламався і загубився, а в будинку дуже спекотно. Технологія також буде корисною, якщо не виходить знайти пульт у номері готелю. Сміливі люди також можуть зменшити або збільшити звук телевізора в громадських місцях.

Як налаштувати та використовувати ІЧ-порт

На телефонах OnePlus з ІЧ-портом попередньо встановлено додаток IR Remote. Він дає змогу налаштовувати і зберігати пульти дистанційного керування для різних пристроїв, щоб керувати ними на відстані.

Налаштувати додаток IR Remote легко. Налаштувати додаток IR Remote легко. Можна вручну знайти пристрій, яким потрібно керувати, в базі даних, вибравши тип, бренд і модель.

Пошук пристрою в додатку IR Remote Фото: makeuseof.com

Щоб налаштувати контролер для конкретного пристрою вручну або відсканувавши QR-код з його конфігурацією. Останній варіант корисний, якщо потрібно імпортувати систему дистанційного керування з іншого пристрою або під рукою є керівництво до нього.

Щоб додати контролер для пристрою за допомогою QR-коду, потрібно натиснути на кнопку "Плюс" (+) на головному екрані, а потім на значок сканера в правому верхньому кутку. Застосунку слід надати доступ до камери телефона, після чого навести об'єктив на QR-код і почекати, поки застосунок його розпізнає та імпортує налаштування.

Далі потрібно увімкнути пристрій, яким потрібно керувати, навести на нього телефон стороною з ІЧ-портом і натиснути кнопку тестування. Якщо пристрій реагує на цей тестовий сигнал — натиснути "Так", якщо ж не реагує — "Не відповідає, пробуйте ще раз". Можливо, доведеться повторити процедуру кілька разів.

Після успішної перевірки всіх сигналів потрібно знову натиснути "Так". Потім на наступному екрані ввести ім'я для пульта ДК, щоб його можна було легко розпізнати серед інших пультів ДК у застосунку.

Після налаштування використовувати додаток IR Remote дуже просто. Досить вибрати потрібний пульт на головному екрані, а потім натискати відповідні кнопки для передачі команд.

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