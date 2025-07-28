Украина присоединилась к роумингу в Европе: что изменится для беженцев

Украина официально присоединилась к роуминговой зоне Европейского Союза. У этого шага есть большие плюсы – но есть и свои минусы.

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Вступление в зону единого европейского роуминга – это важное политические решение, пояснил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире КИЕВ24. Суть его в том, что украинские безлимитные тарифы будут действовать в ЕС с ограничением мобильного трафика.

То есть, украинцы смогут звонить в Европе по своему тарифу, но интернет при этом будет ограниченным.

Из позитивных моментов – значительно упростится связь для тех граждан Украины, которые сейчас находятся на территории Евросоюза. Им больше не нужно будет искать местные SIM-карты, считать звонки и волноваться насчет того, что месячный лимит непредвиденно израсходуется раньше срока. «Можно ребенку дать телефон — и не волноваться. Звонки, как и в Украине. Безлимит на звонки — останется безлимитом», — отметил Константин Корсун.

Но у такого «домашнего роуминга» будут и менее приятные моменты. Самые большие ограничения касаются мобильного трафика. Даже если в Украине у вас «безлимит», в Европе будет действовать ограничение — 5, 10 или максимум 15 ГБ.

«Безлимит в Европе — это 30 евро в месяц. Это дорого. Для украинцев это заоблачная цена. Поэтому будет действовать принцип: меньше платишь — меньше получаешь», – объяснил эксперт.

К тому же, тут надо учитывать действия мобильных операторов. Они часто автоматически меняют условия тарифов, даже без предупреждения пользователя. Поэтому насчет таких изменений надо быть особенно внимательным.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2026 года украинцы в ЕС будут звонить по "домашним" тарифам. Как подчеркивал тогдашний глава украинского правительства Денис Шмыгаль, присоединение Украины к европейской политике Roam like at Home позволит пользоваться услугами мобильной связи без роуминговых наценок.

Также Фокус писал о том, подорожает ли мобильная связь, когда Украина вступит в зону роуминга Евросоюза. В частности, стало известно, что украинцы смогут пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет в 27 странах ЕС. Эти же условия будут распространяться на пользователей европейских операторов в Украине.