Україна приєдналася до роумінгу в Європі: що зміниться для біженців

Україна офіційно приєдналася до роумінгової зони Європейського Союзу. У цього кроку є великі плюси, але є і свої мінуси.

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Вступ до зони єдиного європейського роумінгу — це важливе політичні рішення, пояснив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі КИЇВ24. Суть його в тому, що українські безлімітні тарифи діятимуть у ЄС з обмеженням мобільного трафіку.

Тобто, українці зможуть дзвонити в Європі за своїм тарифом, але інтернет при цьому буде обмеженим.

З позитивних моментів — значно спроститься зв'язок для тих громадян України, які зараз перебувають на території Євросоюзу. Їм більше не потрібно буде шукати місцеві SIM-карти, рахувати дзвінки і хвилюватися щодо того, що місячний ліміт непередбачено витратиться раніше терміну. "Можна дитині дати телефон — і не хвилюватися. Дзвінки, як і в Україні. Безліміт на дзвінки — залишиться безлімітом", — зазначив Костянтин Корсун.

Але у такого "домашнього роумінгу" будуть і менш приємні моменти. Найбільші обмеження стосуються мобільного трафіку. Навіть якщо в Україні у вас "безліміт", у Європі діятиме обмеження — 5, 10 або максимум 15 ГБ.

"Безліміт у Європі — це 30 євро на місяць. Це дорого. Для українців це захмарна ціна. Тому діятиме принцип: менше платиш — менше отримуєш", — пояснив експерт.

До того ж, тут треба враховувати дії мобільних операторів. Вони часто автоматично змінюють умови тарифів, навіть без попередження користувача. Тому щодо таких змін треба бути особливо уважним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 2026 року українці в ЄС дзвонитимуть за "домашніми" тарифами. Як підкреслював тодішній глава українського уряду Денис Шмигаль, приєднання України до європейської політики Roam like at Home дасть змогу користуватися послугами мобільного зв'язку без роумінгових націнок.

Також Фокус писав про те, чи подорожчає мобільний зв'язок, коли Україна вступить у зону роумінгу Євросоюзу. Зокрема, стало відомо, що українці зможуть користуватися тарифами свого оператора і не платити додаткові збори за мобільний зв'язок та інтернет у 27 країнах ЄС. Ці ж умови поширюватимуться на користувачів європейських операторів в Україні.