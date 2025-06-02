Україна вступить у зону роумінгу Євросоюзу: чи подорожчає мобільний зв'язок

Українці зможуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом у 27 країнах Євросоюзу за "домашніми тарифами".

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Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.

Таке нововведення стало можливим після підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, який наближає Україну до єдиного європейського роумінгу.

Українці зможуть користуватися тарифами свого оператора і не платити додаткові збори за мобільний зв'язок та інтернет у 27 країнах Євросоюзу. Ці ж умови поширюватимуться на користувачів європейських операторів в Україні.

Далі Україна чекає на позитивну оцінку та рішення європейської сторони щодо офіційного започаткування політики "Roam like at Home". До цього жодна з країн, яка не була в євроблоці, не приєднувалася до цієї ініціативи.

"Ще одне підтвердження, що Україна — важливий цифровий гравець на європейській арені", — впевнені в міністерстві.

Нагадаємо, в Україні обговорюють варіанти вимкнення мобільного зв'язку під час атак дронами "Шахед". Російські військові застосовують цю тактику для українських дронів.

Фокус раніше писав про плани влади поліпшити якість мобільного зв'язку в Україні. Для цього хочуть прискорити будівництво базових станцій.