Украина вступит в зону роуминга Евросоюза: подорожает ли мобильная связь

Украинцы смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах Евросоюза по "домашним тарифам".

Related video

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.

Такое нововведение стало возможным после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который приближает Украину к единому европейскому роумингу.

Украинцы смогут пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет в 27 странах Евросоюза. Эти же условия будут распространяться на пользователей европейских операторов в Украине.

Далее Украина ждет положительную оценку и решение европейской стороны по официальному началу политики "Roam like at Home". До этого ни одна из стран, которая не была в евроблоке, не присоединялась к этой инициативе.

"Еще одно подтверждение, что Украина — важный цифровой игрок на европейской арене", — уверены в министерстве.

Напомним в Украине обсуждают варианты отключения мобильной связи при атаках дронами "Шахед". Российские военные применяют эту тактику для украинских дронов.

Фокус ранее писал о планах властей улучшить качество мобильной связи в Украине. Для этого хотят ускорить строительство базовых станций.