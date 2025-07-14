Без дополнительных оплат: с 2026 года украинцы в ЕС будут звонить по "домашним" тарифам

Украинцы смогут пользоваться мобильной связью на территории стран Европейского Союза без дополнительных расходов уже с начала 2026 года. Европейская комиссия согласовала включение Украины в роуминговую зону ЕС, что позволит звонить, отправлять сообщения и пользоваться интернетом по тарифам украинских операторов.

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Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, речь идет о присоединении Украины к европейской политике Roam like at Home, которая позволяет путешественникам в пределах ЕС пользоваться услугами мобильной связи без роуминговых наценок. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

"Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого "роумингового безвиза" — присоединение к политике ЕС Roam like at Home. Ожидаем, что это произойдет с 1 января 2026 года. Сегодня же Правительство одобрило решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Это часть процедуры финализации приобретения роумингового безвиза", — написал премьер-министр.

После внедрения этой инициативы абоненты из Украины смогут звонить, писать сообщения и пользоваться мобильным интернетом в ЕС по ценам своих домашних операторов. В то же время граждане стран Европейского Союза получат те же условия связи во время пребывания в Украине. Предполагается также, что качество соединения и скорость интернета не будут меняться, а вызовы в службы экстренной помощи останутся бесплатными.

Напомним, 6 июня Европейская комиссия получила финальное официальное уведомление от Украины о завершении всех необходимых законодательных процедур, необходимых для присоединения к европейской зоне роуминга. Это стало возможным после того, как 2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций" (рег. № 12150).

Фокус ранее писал о планах властей улучшить качество мобильной связи в Украине. Для этого хотят ускорить строительство базовых станций.

Как сообщал Фокус, во время отключений света украинцы могут использовать технологию xPON, национальный роуминг, а также загрузить карту "пунктов несокрушимости" в приложении "Дія".