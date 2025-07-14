Без додаткових оплат: з 2026 року українці в ЄС дзвонитимуть за "домашніми" тарифами

Українці зможуть користуватися мобільним зв’язком на території країн Європейського Союзу без додаткових витрат уже з початку 2026 року. Європейська комісія погодила включення України до роумінгової зони ЄС, що дозволить телефонувати, надсилати повідомлення та користуватись інтернетом за тарифами українських операторів.

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Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, йдеться про приєднання України до європейської політики Roam like at Home, яка дозволяє мандрівникам у межах ЄС користуватися послугами мобільного зв’язку без роумінгових націнок. Очікується, що зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

"Єврокомісія погодила надання Україні так званого "роумінгового безвізу" – приєднання до політики ЄС Roam like at Home. Очікуємо, що це відбудеться з 1 січня 2026 року. Сьогодні ж Уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", – написав прем’єр-міністр.

Після впровадження цієї ініціативи абоненти з України зможуть дзвонити, писати повідомлення та користуватися мобільним інтернетом у ЄС за цінами своїх домашніх операторів. Водночас громадяни країн Європейського Союзу отримають ті ж самі умови зв’язку під час перебування в Україні. Передбачається також, що якість з’єднання та швидкість інтернету не змінюватимуться, а виклики до служб екстреної допомоги залишаться безкоштовними.

Нагадаємо, 6 червня Європейська комісія отримала фінальне офіційне повідомлення від України про завершення всіх необхідних законодавчих процедур, необхідних для приєднання до європейської зони роумінгу. Це стало можливим після того, як 2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій" (реєстр. № 12150).

Фокус раніше писав про плани влади поліпшити якість мобільного зв'язку в Україні. Для цього хочуть прискорити будівництво базових станцій.

Як повідомляв Фокус, під час відключень світла українці можуть використовувати технологію xPON, національний роумінг, а також завантажити мапу "пунктів незламності" в застосунку "Дія".