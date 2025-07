Samsung One UI 8: кто получит крупное обновление Android и что оно изменит

Операционная система Android 16 с оболочкой Samsung One UI 8 официально представили 9 июля, и скоро многие смартфоны бренда Galaxy получат полезное обновление.

Related video

Новые Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE были представлены сразу с предустановленной оболочкой One UI 8, а владельцы устройств серии Galaxy S25 могут принять участие в бета-тестировании. Портал Sammy Fan выяснил, какие еще телефоны смогут обновить ОС и какие полезные изменения оно принесет.

Дата выхода Samsung One UI 8

Традиционно Samsung привязывает свои основные релизы One UI к ежегодному циклу обновлений Android, когда Google выпускает новую версию. Как правило, это происходит в четвертом квартале: октябре или ноябре.

Например, One UI 6 дебютировал 30 октября 2023 года, а One UI 7, со значительной задержкой, вышел 7 апреля 2025 года. Однако One UI 8 полностью нарушает эту традицию.

Официально релиз One UI 8 на базе Android 16 состоялся 9 июля 2025 года на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked. Компания успешно выполнила амбициозный план выпуска стабильной версии летом 2025 года, выпустив ее в июле, на несколько месяцев раньше традиционного осеннего графика обновлений Samsung.

Какие телефоны получат Samsung One UI 8

Samsung заявляет, что обновление будет постепенно внедряться и на другие устройства Galaxy. Из уже существующих на рынке моделей самые высокие шансы получить стабильное обновление One UI 8 в середине августа 2025 года имеет серия Galaxy S25. Обновление для других устройств, таких как Galaxy S24, S23 и более старых складных смартфонов, вероятно, начнется в конце августа 2025 года, причем распространять ее будут поэтапно.

Samsung пока публично не раскрыла, какие устройства получат One UI 8, но эксперты уже составили примерный список, учитывая официальную политику обновления ПО. Компания предлагает обновления системы сроком на семь лет для некоторых флагманских устройств (начиная с серии Galaxy S24) и четыре года для остальных, а также пять лет обновлений безопасности для многих моделей из других серий.

Такие устройства гарантированно получат One UI 8:

серия Galaxy S: Galaxy S25 Edge, S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra.

серия Galaxy Z: Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Flip7 FE (выпущен с One UI 8), Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4.

серия Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra.

Модели среднего класса, такие как Galaxy A55 и A35, также могут подпадать под действие четырехлетней политики обновлений. А вот более старые устройства, такие как серия Galaxy S21 могут не получить One UI 8, если срок поддержки истечет до тех пор, пока до нее дойдет очередь.

Смартфон Samsung Galaxy A55 может получить обновление ОС до One UI 8 Фото: Скриншот

Обновление Samsung One UI 8: главные изменения

По информации Sammу Fan, One UI 8 представляет обновленный интерфейс Samsung DeX , функции и интерфейс которого вдохновлены режимом рабочего стола Android 16. Это ПО уже установлено на новых складных устройствах, а пользователи серии S25 уже получают к нему ранний доступ в рамках программы бета-тестирования.

Устройства Galaxy с поддержкой Samsung DeX получат новый пользовательский интерфейс на базе Android 16 Desktop Mode и соответствующие функции с обновлением One UI 8. Samsung не подтвердила план выпуска, но бета-версия 4 для S25 может выйти на следующей неделе.

Samsung DeX в One UI 8 имеет ряд полностью переработанных элементов интерфейса. Панель быстрого доступа (Quick Panel) особенно популярна благодаря использованию новых элементов интерфейса. Также в нее добавлена панель приложений с вертикальной прокруткой, которая есть на телефонах Galaxy с One UI 7 (по данным 9to5Google ).

Панель задач DeX теперь отображает закрепленные приложения на дисплее телефона. Платформа также отказалась от некоторых функций для оптимизации функциональности. В DeX на базе One UI 8 исчезли настройки подключенного дисплея и кнопка выхода из DeX.

Подобно Quick Share и Nearby Share, Samsung и Google объединили усилия для улучшения One UI DeX и режима рабочего стола Android. Samsung также подтвердила, что ее платформа DeX теперь работает на базе нового режима рабочего стола Android 16.

Есть также информация, что начиная с One UI 8, Samsung прекращает поддержку разблокировки загрузчика. Компания применила эту политику к своим новым складным смартфонам, которые изначально работают под управлением стабильной версии One UI 8. Без включенной функции разблокировки OEM разблокировать загрузчик телефона невозможно.

Решение Samsung запретить разблокировку загрузчика ограничит установку кастомных прошивок на устройства Galaxy, а также ограничит root-доступ. Похоже, что Samsung поставила безопасность выше широких возможностей персонализации, которые изначально давали Android и One UI.

Ранее писали, чем новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 удивил мир. Он получил тонкий корпус, почти незаметные складки и мощную камеру. По мнению экспертов, Apple будет сложно превзойти конкурента своим складным смартфоном.

Недавно стало известно, что Samsung прекращает поддержку смартфонов на базе ОС Android 8 Oreo. Они перестанут получать обновления и потеряют доступ к приложению Samsung Cloud.