Samsung One UI 8: хто отримає велике оновлення Android і що воно змінить

Операційну систему Android 16 з оболонкою Samsung One UI 8 офіційно представили 9 липня, і скоро багато смартфонів бренду Galaxy отримають корисне оновлення.

Нові Galaxy Z Fold7, Z Flip7 і Z Flip7 FE були представлені одразу з попередньо встановленою оболонкою One UI 8, а власники пристроїв серії Galaxy S25 можуть взяти участь у бета-тестуванні. Портал Sammy Fan з'ясував, які ще телефони зможуть оновити ОС і які корисні зміни воно принесе.

Дата виходу Samsung One UI 8

Традиційно Samsung прив'язує свої основні релізи One UI до щорічного циклу оновлень Android, коли Google випускає нову версію. Як правило, це відбувається в четвертому кварталі: жовтні або листопаді.

Наприклад, One UI 6 дебютував 30 жовтня 2023 року, а One UI 7, зі значною затримкою, вийшов 7 квітня 2025 року. Однак One UI 8 повністю порушує цю традицію.

Офіційно реліз One UI 8 на базі Android 16 відбувся 9 липня 2025 року на заході Samsung Galaxy Unpacked. Компанія успішно виконала амбітний план випуску стабільної версії влітку 2025 року, випустивши її в липні, на кілька місяців раніше традиційного осіннього графіка оновлень Samsung.

Які телефони отримають Samsung One UI 8

Samsung заявляє, що оновлення буде поступово впроваджуватися і на інші пристрої Galaxy. З уже наявних на ринку моделей найвищі шанси отримати стабільне оновлення One UI 8 у середині серпня 2025 року має серія Galaxy S25. Оновлення для інших пристроїв, таких як Galaxy S24, S23 і старіших складних смартфонів, імовірно, почнеться наприкінці серпня 2025 року, причому поширювати її будуть поетапно.

Samsung поки публічно не розкрила, які пристрої отримають One UI 8, але експерти вже склали приблизний список, враховуючи офіційну політику оновлення ПЗ. Компанія пропонує оновлення системи терміном на сім років для деяких флагманських пристроїв (починаючи з серії Galaxy S24) і чотири роки для інших, а також п'ять років оновлень безпеки для багатьох моделей з інших серій.

Такі пристрої гарантовано отримають One UI 8:

серія Galaxy S: Galaxy S25 Edge, S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra.

серія Galaxy Z: Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Flip7 FE (випущений з One UI 8), Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4.

серія Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra.

Моделі середнього класу, такі як Galaxy A55 і A35, також можуть підпадати під дію чотирирічної політики оновлень. А ось старіші пристрої, такі як серія Galaxy S21, можуть не отримати One UI 8, якщо термін підтримки закінчиться доти, доки до неї дійде черга.

Смартфон Samsung Galaxy A55 може отримати оновлення ОС до One UI 8 Фото: Скриншот

Оновлення Samsung One UI 8: головні зміни

За інформацією Sammу Fan, One UI 8 представляє оновлений інтерфейс Samsung DeX, функції та інтерфейс якого натхненні режимом робочого столу Android 16. Це ПЗ вже встановлено на нових складних пристроях, а користувачі серії S25 вже отримують до нього ранній доступ у рамках програми бета-тестування.

Пристрої Galaxy з підтримкою Samsung DeX отримають новий користувацький інтерфейс на базі Android 16 Desktop Mode і відповідні функції з оновленням One UI 8. Samsung не підтвердила план випуску, але бета-версія 4 для S25 може вийти наступного тижня.

Samsung DeX в One UI 8 має низку повністю перероблених елементів інтерфейсу. Панель швидкого доступу (Quick Panel) особливо популярна завдяки використанню нових елементів інтерфейсу. Також до неї додано панель додатків із вертикальною прокруткою, яка є на телефонах Galaxy з One UI 7 (за даними 9to5Google ).

Панель завдань DeX тепер відображає закріплені додатки на дисплеї телефону. Платформа також відмовилася від деяких функцій для оптимізації функціональності. У DeX на базі One UI 8 зникли налаштування підключеного дисплея і кнопка виходу з DeX.

Подібно до Quick Share і Nearby Share, Samsung і Google об'єднали зусилля для поліпшення One UI DeX і режиму робочого столу Android. Samsung також підтвердила, що її платформа DeX тепер працює на базі нового режиму робочого столу Android 16.

Є також інформація, що починаючи з One UI 8, Samsung припиняє підтримку розблокування завантажувача. Компанія застосувала цю політику до своїх нових складних смартфонів, які спочатку працюють під управлінням стабільної версії One UI 8. Без увімкненої функції розблокування OEM розблокувати завантажувач телефону неможливо.

Рішення Samsung заборонити розблокування завантажувача обмежить встановлення кастомних прошивок на пристрої Galaxy, а також обмежить root-доступ. Схоже, що Samsung поставила безпеку вище широких можливостей персоналізації, які спочатку давали Android і One UI.

Раніше писали, чим новий складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 здивував світ. Він отримав тонкий корпус, майже непомітні складки і потужну камеру. На думку експертів, Apple буде складно перевершити конкурента своїм складним смартфоном.

Нещодавно стало відомо, що Samsung припиняє підтримку смартфонів на базі ОС Android 8 Oreo. Вони перестануть отримувати оновлення і втратять доступ до додатка Samsung Cloud.