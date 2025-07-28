Очень популярное приложение заподозрили в краже данных: что случилось

Приложение для знакомств сначала потеснило ChatGPT в лидерах списка в App Store, а потом оказалось в центре скандала с утечкой данных.

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Речь идет о бесплатном приложении Tea Dating Advice. пишет phonearena.com. От других подобных сервисов – Tinder, Bumble или Match – оно отличается тем, что там есть «анонимное женское сообщество», где участницы делятся опытом насчет свиданий и дают советы. Разработчики утверждали, что благодаря такому сообществу их приложение обеспечивает уровень безопасности, недоступный прочим аналогам: мол, участницы могут проверить биографию потенциального «кавалера» и, если это понадобится, отменить рискованное свидание.

Для того, чтобы убедиться, что приложением пользуются именно женщины, Tea требовало сделать подтверждающее селфи. Также это должно было предотвратить мошенничество, чтобы люди не выдавали себя за кого-то другого. Кстати, основную часть информации, которую вы ищете в приложении Tea, можно найти и в других местах, отмечают авторы издания и ссылаются на подобные группы в Facebook.

И, несмотря на такую вроде бы тщательно оберегаемую конфиденциальность, приложение Tea подверглось утечке данных. Злоумышленники получили доступ к системе цифрового хранения данных, где содержалась информация, датированная до февраля 2024 года, включая и те самые селфи. Хакеры смогли просмотреть 60 тысяч изображений из публикаций, комментариев и личных сообщений.

В самой компании заявили, что «работают круглосуточно над обеспечением безопасности своих систем» и что «на данный момент нет никаких доказательств того, что были затронуты другие пользовательские данные».

Между прочим, на сайте приложения указано, что у него более 1,6 миллиона пользователей.

Ранее эксперты предупредили о новой опасности для всех владельцев смартфонов. Но тогда речь шла не о приложении, а о новом компьютерном вирусе SparkKitty. Этот вирус крадет данные со скриншотов, которые пользователи хранят на своих телефонах.

Также Фокус сообщал, что мошеннические приложения крадут данные пользователей, а потом те подвергаются шантажу со стороны киберпреступников.

Еще стало известно, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета. Надо помнить, что аферисты могут выдавать себя за сотрудников банка или других респектабельных учреждений.