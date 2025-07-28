Дуже популярний додаток запідозрили в крадіжці даних: що сталося

Застосунок для знайомств спочатку потіснив ChatGPT у лідерах списку в App Store, а потім опинився в центрі скандалу з витоком даних.

Related video

Ідеться про безкоштовний застосунок Tea Dating Advice. пише phonearena.com. Від інших подібних сервісів — Tinder, Bumble або Match — він відрізняється тим, що там є "анонімна жіноча спільнота", де учасниці діляться досвідом щодо побачень і дають поради. Розробники стверджували, що завдяки такій спільноті їхній застосунок забезпечує рівень безпеки, недоступний іншим аналогам: мовляв, учасниці можуть перевірити біографію потенційного "кавалера" і, якщо це знадобиться, скасувати ризиковане побачення.

Для того, щоб переконатися, що додатком користуються саме жінки, Tea вимагало зробити підтверджувальне селфі. Також це мало запобігти шахрайству, щоб люди не видавали себе за когось іншого. До речі, основну частину інформації, яку ви шукаєте в застосунку Tea, можна знайти і в інших місцях, наголошують автори видання і посилаються на подібні групи у Facebook.

І, незважаючи на таку начебто конфіденційність, яку ретельно оберігають, додаток Tea зазнав витоку даних. Зловмисники отримали доступ до системи цифрового зберігання даних, де містилася інформація, датована до лютого 2024 року, включно з тими самими селфі. Хакери змогли переглянути 60 тисяч зображень з публікацій, коментарів і особистих повідомлень.

У самій компанії заявили, що "працюють цілодобово над забезпеченням безпеки своїх систем" і що "наразі немає жодних доказів того, що було порушено інші дані користувачів".

Між іншим, на сайті додатка зазначено, що в нього понад 1,6 мільйона користувачів.

Раніше експерти попередили про нову небезпеку для всіх власників смартфонів. Але тоді йшлося не про додаток, а про новий комп'ютерний вірус SparkKitty. Цей вірус краде дані зі скріншотів, які користувачі зберігають на своїх телефонах.

Також Фокус повідомляв, що шахрайські додатки крадуть дані користувачів, а потім ті піддаються шантажу з боку кіберзлочинців.

Ще стало відомо, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші з рахунку. Треба пам'ятати, що аферисти можуть видавати себе за співробітників банку або інших респектабельних установ.