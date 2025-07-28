Как солнечные жалюзи SolarGaps позволяют экономить на коммуналке в Украине (видео)

Жалюзи SolarGaps со встроенными фотоэлектрическими панелями в сочетании позволяют практически не платить коммунальным службам за электроэнергию.

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Одна система позволяет добывать до 800 Вт бесплатной энергии. Подробности в ролике для Facebook рассказал Сергей Силин, brand-manager в компании DroneUA, которая и является авторизованным дистрибьютором EcoFlow в Украине.

Для создания автономной системы питания потребуются жалюзи от украинского стартапа SolarGaps (Solar Panel Window Blinds) и система энергообеспечения EcoFlow STREAM Ultra. Последняя представляет собой гибридный аккумулятор с инвертором формата plug-and-play, она нужна для того, чтобы подавать выработанное электричество сразу в розетки дома или квартиры.

Солнечные лучи попадают на панели, встроенные в жалюзи, преобразовываются в электричество, затем через кабели передаются на вход PV системы EcoFlow STREAM Ultra, которая подключается к внутренней сети через розетку. Энергия затем накапливается в аккумуляторах или же сразу используется электроприборами в доме. Следить за генерацией, хранением и расходом можно с помощью мобильного приложения.

SolarGaps производит жалюзи разных размеров и форматов: от 1 до 20 квадратных метров. По словам Сергея Силина, одна система площадью около 1 квадратный метр дает мощность 140 Вт, в пиковые часы, когда солнце светит лучше всего, возможно достичь и 200 Вт. К одной EcoFlow STREAM Ultra можно подключить максимум четыре комплекта жалюзи, увеличив общую мощность до 800 Вт.

"Если мы будем пытаться сделать себя максимально энергонезависимыми и использовать такие кейсы, объединяя их между собой, то сможем реально экономить, — прокомментировал Сергей Силин. Благодаря EcoFlow STREAM и солнцу мы можем максимально экономить энергию и вообще не платить энергию из сети, а использовать исключительно солнечную дешевую электроэнергию. Потому что солнце счета не выставляет".

EcoFlow STREAM Ultra на сайте украинского дистрибьютора стоит 53 999 грн. На момент написания материала сайт SolarGaps не работал, что помешало узнать актуальную цену жалюзи. Однако в пятницу, 25 июля, на канале вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова сообщили, что фирма является одним из победителей программы "Українського фонда стартапов", которые по состоянию на июль привлекли более $50,9 млн внешних инвестиций.

Ранее писали, что в Японии создали солнечную пленку на основе халькопирита. Ее можно устанавливать на крышах, которые не выдерживают традиционных тяжелых панелей.

Недавно эксперты рассказали, стоит ли покупать подержанные солнечные панели. Они стоят гораздо дешевле новых, но несут ряд проблем и рисков.