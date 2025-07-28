Як сонячні жалюзі SolarGaps дають змогу економити на комуналці в Україні (відео)

Жалюзі SolarGaps з вбудованими фотоелектричними панелями в поєднанні дають змогу практично не платити комунальним службам за електроенергію.

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Одна система дає змогу добувати до 800 Вт безкоштовної енергії. Подробиці в ролику для Facebook розповів Сергій Сілін, brand-manager у компанії DroneUA, яка і є авторизованим дистриб'ютором EcoFlow в Україні.

Для створення автономної системи живлення потрібні жалюзі від українського стартапу SolarGaps (Solar Panel Window Blinds) і система енергозабезпечення EcoFlow STREAM Ultra. Остання являє собою гібридний акумулятор з інвертором формату plug-and-play, вона потрібна для того, щоб подавати вироблену електрику відразу в розетки будинку або квартири.

Сонячне проміння потрапляє на панелі, вбудовані в жалюзі, перетворюється на електрику, потім через кабелі передається на вхід PV системи EcoFlow STREAM Ultra, яка підключається до внутрішньої мережі через розетку. Енергія потім накопичується в акумуляторах або ж одразу використовується електроприладами в будинку. Стежити за генерацією, зберіганням і витратою можна за допомогою мобільного застосунку.

SolarGaps виробляє жалюзі різних розмірів і форматів: від 1 до 20 квадратних метрів. За словами Сергія Силіна, одна система площею близько 1 квадратний метр дає потужність 140 Вт, у пікові години, коли сонце світить найкраще, можливо досягти і 200 Вт. До однієї EcoFlow STREAM Ultra можна підключити максимум чотири комплекти жалюзі, збільшивши загальну потужність до 800 Вт.

"Якщо ми будемо намагатися зробити себе максимально енергонезалежними і використовувати такі кейси, об'єднуючи їх між собою, то зможемо реально заощаджувати, — прокоментував Сергій Сілін. Завдяки EcoFlow STREAM і сонцю ми можемо максимально економити енергію і взагалі не платити енергію з мережі, а використовувати виключно сонячну дешеву електроенергію. Тому що сонце рахунки не виставляє".

EcoFlow STREAM Ultra на сайті українського дистриб'ютора коштує 53 999 грн. На момент написання матеріалу сайт SolarGaps не працював, що завадило дізнатися актуальну ціну жалюзі. Однак у п'ятницю, 25 липня, на каналі віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова повідомили, що фірма є одним із переможців програми "Українського фонду стартапів", які станом на липень залучили понад $50,9 млн зовнішніх інвестицій.

Раніше писали, що в Японії створили сонячну плівку на основі халькопіриту. Її можна встановлювати на дахах, які не витримують традиційних важких панелей.

Нещодавно експерти розповіли, чи варто купувати вживані сонячні панелі. Вони коштують набагато дешевше за нові, але несуть низку проблем і ризиків.