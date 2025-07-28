Как надежно сохранить банковскую карту на смартфоне: пригодится этот простой трюк

Современные смартфоны сильно упростили жизнь пользователям. И дело не только в играх и модных приложениях. Делать покупки с помощью телефона стало обычным делом

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Создатели смартфонов стремятся сделать такие покупки как можно более удобными, пишет slashgear.com. Например, компания Apple внедрила на своих iPhone многофункциональное приложение Wallet. И даже если вы не используете Apple Wallet для хранения способов оплаты на своем смартфоне, данные кредитной карты все равно могут на нем сохраняться (особенно если вы совершали покупки через встроенный браузер Safari).

Функция автозаполнения iPhone будет использоваться для обновления данных карты при следующем использовании. И вы можете отследить все способы оплаты, которые вы могли сохранить в Safari, перейдя в раздел «Автозаполнение» в меню настроек iPhone.

Есть несколько причин, по которым вам может понадобиться проверить, какие кредитные карты вы сохранили. Во-первых, разумно хотя бы изредка проверять эту информацию и смотреть, не устарели ли данные. Во-вторых, могут быть карты, которые вы больше не хотите хранить в цифровом формате, из соображений безопасности.

В любом случае, у вас есть возможность найти номер карты на вашем iPhone. Вот как это сделать:

Разблокируйте iPhone и выберите «Настройки».

Нажмите «Приложения» в нижней части экрана.

В разделе «Приложения» прокрутите вниз и выберите Safari.

В разделе «Основные» на экране Safari нажмите «Автозаполнение».

В разделе «Автозаполнение» выберите «Сохраненные кредитные карты».

После этого вам будет предложено ввести PIN-код вашего iPhone в целях безопасности. После ввода PIN-кода вы увидите все кредитные карты, которые вы могли сохранить на устройстве. На этом экране вы также сможете редактировать информацию об этих картах или полностью удалить их из функции автозаполнения Safari. Вы даже можете добавить новые карты в список, если хотите сохранить в нем определенный способ оплаты.

Этот алгоритм также должен работать с другими устройствами Apple – например, с iPad 11-го поколения.

Ранее стало известно, что на iPhone возвращается функция, которая всех бесит. Речь шла о функции сводок уведомлений с использованием ИИ. Ранее на нее жаловались, что она вводит в заблуждение пользователей своими неправдивыми новостями.

Также сообщалось, что на iPhone есть полезная функция, о которой вы не догадываетесь. Это функция «Назад» (Back Tap), причем включить ее довольно просто.