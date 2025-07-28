Як надійно зберегти банківську карту на смартфоні: стане в пригоді цей простий трюк

Сучасні смартфони сильно спростили життя користувачам. І справа не тільки в іграх і модних додатках. Робити покупки за допомогою телефону стало звичайною справою

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Творці смартфонів прагнуть зробити такі покупки якомога зручнішими, пише slashgear.com. Наприклад, компанія Apple впровадила на своїх iPhone багатофункціональний додаток Wallet. І навіть якщо ви не використовуєте Apple Wallet для зберігання способів оплати на своєму смартфоні, дані кредитної картки все одно можуть на ньому зберігатися (особливо якщо ви здійснювали покупки через вбудований браузер Safari).

Функція автозаповнення iPhone буде використовуватися для оновлення даних карти при наступному використанні. І ви можете відстежити всі способи оплати, які ви могли зберегти в Safari, перейшовши в розділ "Автозаповнення" в меню налаштувань iPhone.

Є кілька причин, з яких вам може знадобитися перевірити, які кредитні картки ви зберегли. По-перше, розумно хоча б зрідка перевіряти цю інформацію і дивитися, чи не застаріли дані. По-друге, можуть бути картки, які ви більше не хочете зберігати в цифровому форматі, з міркувань безпеки.

У будь-якому разі, у вас є можливість знайти номер картки на вашому iPhone. Ось як це зробити:

Розблокуйте iPhone і виберіть "Налаштування".

Натисніть "Додатки" в нижній частині екрана.

У розділі "Додатки" прокрутіть униз і виберіть Safari.

У розділі "Основні" на екрані Safari натисніть "Автозаповнення".

У розділі "Автозаповнення" виберіть "Збережені кредитні картки".

Після цього вам буде запропоновано ввести PIN-код вашого iPhone з метою безпеки. Після введення PIN-коду ви побачите всі кредитні картки, які ви могли зберегти на пристрої. На цьому екрані ви також зможете редагувати інформацію про ці картки або повністю видалити їх із функції автозаповнення Safari. Ви навіть можете додати нові картки до списку, якщо хочете зберегти в ньому певний спосіб оплати.

Цей алгоритм також має працювати з іншими пристроями Apple — наприклад, з iPad 11-го покоління.

Раніше стало відомо, що на iPhone повертається функція, яка всіх дратує. Йшлося про функцію зведень повідомлень з використанням ШІ. Раніше на неї скаржилися, що вона вводить в оману користувачів своїми неправдивими новинами.

Також повідомлялося, що на iPhone є корисна функція, про яку ви не здогадуєтеся. Це функція "Назад" (Back Tap), причому увімкнути її досить просто.