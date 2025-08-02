Самые полезные USB-C-гаджеты для смартфонов Android: эксперты назвали топ-5 (фото)
Сейчас есть огромный ассортимент гаджетов, которые можно подключить к смартфону Android, чтобы сделать его более функциональным. Например, в сезон летней жары очень пригодится портативный вентилятор.
Но это не единственное полезное USB-C устройство, отмечает slashgear.com. Авторы издания составили собственный рейтинг лучших гаджетов, которые могут понадобиться пользователям Android.
Игровой контроллер Backbone One
Если вы мечтали о полноразмерном геймпаде для мобильных игр, то к вашим услугам контроллер Backbone One (продается на Amazon всего за 99 долларов). У него есть специальное гнездо для горизонтального расположения телефона, а удобные джойстики обеспечивают комфортное управление.
Еще одно преимущество – совместимость с PlayStation Remote Play, с помощью которой можно транслировать игры с PlayStation 5 на смартфон.
Мини-вентилятор для телефона
Смартфоны нагреваются при длительном использовании, особенно при выполнении ресурсоемких задач, таких как запись видео или игры. Чтобы предотвратить перегрев, можно использовать мини-вентилятор, который подключается к порту Type-C вашего телефона. Гаджет так и называется – Mini Phone Fan.
Впрочем, он может пригодиться и вам – направьте его на разгоряченное лицо (только не подносите слишком близко), и наслаждайтесь прохладой.
Портативный SSD-накопитель Orico
Этот гаджет предлагает увеличенный объем памяти, что особенно полезно для профессиональной фотографии.
Подключите его к телефону через порт Type-C, и сразу же получите возможность переносить данные с телефона на SSD со впечатляющей скоростью до 460 Мбит/с (это, между прочим, одно из самых быстрых устройств).
И накопитель действительно компактный – он легко поместится в кармане.
Картридер Uni
Это даже больше, чем просто устройство для чтения SD-карт. Гаджет оснащен двумя встроенными слотами для карт памяти microSDHC, microSDXC, microSD, SDHC и SD, а передача файлов происходит почти мгновенно благодаря невероятно высокой скорости передачи данных (5 гигабит в секунду).
Uni SD может одновременно считывать карты, вставленные в оба слота, обеспечивая эффективную работу. А подключение к порту USB-C смартфона обеспечит быстрый доступ ко всем хранящимся данным без необходимости дополнительной установки.
Солнечное зарядное устройство Hiluckey 25 000 мАч
Все знают о портативных повербанках, которыми можно заряжать смартфоны в дороге. Теперь есть даже солнечная зарядка – просто подключите ее к порту USB-C и поместите устройство под прямые солнечные лучи.
Благодаря четырем складным солнечным пластинам, гаджет обладает огромной емкостью аккумулятора 25 000 мАч, что позволяет зарядить смартфон от шести до восьми раз, а планшет — от двух до трех раз за один заряд.
Также Фокус писал, какие гаджеты лучше не использовать в жару. В «черном списке» оказались духовки, игровые консоли, приставки – и, как ни странно, вентиляторы.
Еще был обнародован топ-5 самых странных гаджетов, о существовании которых многие пользователи даже не подозревали. Среди таких устройств – телефон в форме банана, кепка-плеер и усыпляющий динамик-подушка.