Найкорисніші USB-C-гаджети для смартфонів Android: експерти назвали топ-5 (фото)

Нині є величезний асортимент гаджетів, які можна під'єднати до смартфона Android, щоб зробити його більш функціональним. Наприклад, у сезон літньої спеки дуже знадобиться портативний вентилятор.

Related video

Але це не єдиний корисний USB-C пристрій, зазначає slashgear.com. Автори видання склали власний рейтинг найкращих гаджетів, які можуть знадобитися користувачам Android.

Ігровий контролер Backbone One

Якщо ви мріяли про повнорозмірний геймпад для мобільних ігор, то до ваших послуг контролер Backbone One (продається на Amazon всього за 99 доларів). У нього є спеціальне гніздо для горизонтального розташування телефону, а зручні джойстики забезпечують комфортне керування.

Геймпад Backbone One Фото: Backbone

Ще одна перевага — сумісність із PlayStation Remote Play, за допомогою якої можна транслювати ігри з PlayStation 5 на смартфон.

Міні-вентилятор для телефону

Смартфони нагріваються під час тривалого використання, особливо під час виконання ресурсномістких завдань, таких як запис відео або ігри. Щоб запобігти перегріванню, можна використовувати міні-вентилятор, який підключається до порту Type-C вашого телефона. Гаджет так і називається — Mini Phone Fan.

Портативний вентилятор для телефону (і не тільки) Фото: Ulbter

Утім, він може стати в пригоді і вам — направте його на розпалене обличчя (тільки не підносьте занадто близько), і насолоджуйтеся прохолодою.

Портативний SSD-накопичувач Orico

Цей гаджет пропонує збільшений обсяг пам'яті, що особливо корисно для професійної фотографії.

Компактний гаджет Orico Фото: Orico

Підключіть його до телефона через порт Type-C, і одразу ж отримаєте можливість переносити дані з телефона на SSD із вражаючою швидкістю до 460 Мбіт/с (це, між іншим, один із найшвидших пристроїв).

І накопичувач дійсно компактний — він легко поміститься в кишені.

Картрідер Uni

Це навіть більше, ніж просто пристрій для читання SD-карт. Гаджет оснащений двома вбудованими слотами для карт пам'яті microSDHC, microSDXC, microSD, SDHC і SD, а передача файлів відбувається майже миттєво завдяки неймовірно високій швидкості передачі даних (5 гігабіт на секунду).

Картрідер Uni Фото: Uni

Uni SD може одночасно зчитувати карти, вставлені в обидва слоти, забезпечуючи ефективну роботу. А підключення до порту USB-C смартфона забезпечить швидкий доступ до всіх даних, що зберігаються, без необхідності додаткового встановлення.

Сонячний зарядний пристрій Hiluckey 25 000 мАг

Усі знають про портативні повербанки, якими можна заряджати смартфони в дорозі. Тепер є навіть сонячна зарядка — просто підключіть її до порту USB-C і помістіть пристрій під прямі сонячні промені.

Сонячний повербанк Hiluckey Фото: Hiluckey

Завдяки чотирьом складним сонячним пластинам, гаджет має величезну ємність акумулятора 25 000 мАг, що дає змогу зарядити смартфон від шести до восьми разів, а планшет — від двох до трьох разів за один заряд.

Також Фокус писав, які гаджети краще не використовувати у спеку. У "чорному списку" опинилися духовки, ігрові консолі, приставки — і, як не дивно, вентилятори.

Ще було оприлюднено топ-5 найдивніших гаджетів, про існування яких багато користувачів навіть не підозрювали. Серед таких пристроїв — телефон у формі банана, кепка-плеєр і динамік-подушка, що присипляє.