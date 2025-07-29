Телевизоры заработают по-новому, если отключить эту ненужную функцию: что надо сделать

Сглаживание движения на телевизорах – вроде бы полезная функция, но реально она подходит только для игр и просмотра спортивных трансляций. Если вы хотите посмотреть фильм, то в этом случае ненужный функционал будет только мешать.

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При просмотре фильма функция сглаживания движения делает изображение на экране искусственным, создавая так называемый эффект «мыльной оперы», поясняет zdnet.com. Поэтому специалисты советуют киноманам отключать эту функцию.

Сглаживание движения может называться по-разному в зависимости от модели телевизора. Алгоритм ее отключения также будет несколько отличаться.

Для начала найдите функцию в настройках изображения (так или иначе в названии будет упомянуто «движение»). Затем переходите непосредственно к отключению.

На телевизорах Samsung:

Сглаживание движения у Samsung называется «Auto Motion Plus».

Нажмите кнопку с шестеренкой на пульте дистанционного управления.

Выберите «Все настройки», затем выберите «Изображение» > «Дополнительные настройки изображения» > «Настройки чёткости изображения» > «Auto Motion Plus».

На телевизорах LG:

Ваша цель – функция под названием «TruMotion».

Нажмите кнопку с шестеренкой на пульте дистанционного управления, затем найдите значок с тремя точками в нижней части списка («Все настройки»).

Выберите «Настройки режима изображения» > «Параметры изображения» > «TruMotion».

На телевизорах Sony, TCL, Hisense (Google TV):

Сглаживание движения на панелях Google TV может немного отличаться, но тут в любом случае нажмите кнопку с изображением шестеренки на пульте дистанционного управления.

В разделе «Настройки» перейти в раздел «Дисплей и звук» > «Изображение» > «Дополнительные настройки». В этом списке функция обозначена следующим образом для каждой модели:

для телевизора Sony – Motionflow,

для TCL – Action Smoothing,

для Hisense – сразу две функции: Motion Enhancement и Motion Clearness. Это разные функции, но их придется отключить обе, чтобы избавиться от эффекта «сглаживания».

По мнению экспертов, есть лишь одна ситуация, когда функция действительно понадобится, – если вам нужно улучшение качества быстро движущихся объектов. Как уже было отмечено, это может быть просмотр спортивных состязаний (например, эффект пригодится для панорамирования баскетбольной площадки) или динамичный момент игры (к примеру, если вы играете в Call of Duty). Во всех остальных ситуациях без сглаживания движения будет только лучше.

Ранее Фокус писал про лучшие телевизоры с экраном 85 дюймов. В почетный список попали модели от Samsung, Sony, TCL, LG и Hisense.

Также стало известно, какие телевизоры подойдут геймерам. В частности, фанатам видеоигр рекомендуют модель LG C4 (причем для просмотра фильмов она тоже отлично подойдет).