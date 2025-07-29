Телевізори запрацюють по-новому, якщо відключити цю непотрібну функцію: що треба зробити

Згладжування руху на телевізорах — начебто корисна функція, але реально вона підходить тільки для ігор і перегляду спортивних трансляцій. Якщо ви хочете подивитися фільм, то в цьому випадку непотрібний функціонал буде тільки заважати.

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Під час перегляду фільму функція згладжування руху робить зображення на екрані штучним, створюючи так званий ефект "мильної опери", пояснює zdnet.com. Тому фахівці радять кіноманам відключати цю функцію.

Згладжування руху може називатися по-різному залежно від моделі телевізора. Алгоритм її вимкнення також буде дещо відрізнятися.

Для початку знайдіть функцію в налаштуваннях зображення (так чи інакше в назві буде згадано "рух"). Потім переходьте безпосередньо до вимкнення.

На телевізорах Samsung:

Згладжування руху у Samsung називається "Auto Motion Plus".

Натисніть кнопку з шестерінкою на пульті дистанційного керування.

Виберіть "Усі налаштування", потім виберіть "Зображення" > "Додаткові налаштування зображення" > "Налаштування чіткості зображення" > "Auto Motion Plus".

На телевізорах LG:

Ваша мета — функція під назвою "TruMotion".

Натисніть кнопку з шестерінкою на пульті дистанційного керування, потім знайдіть значок із трьома крапками в нижній частині списку ("Усі налаштування").

Виберіть "Налаштування режиму зображення" > "Параметри зображення" > "TruMotion".

На телевізорах Sony, TCL, Hisense (Google TV):

Згладжування руху на панелях Google TV може трохи відрізнятися, але тут у будь-якому разі натисніть кнопку із зображенням шестерні на пульті дистанційного керування.

У розділі "Налаштування" перейти в розділ "Дисплей і звук" > "Зображення" > "Додаткові налаштування". У цьому списку функція позначена таким чином для кожної моделі:

для телевізора Sony — Motionflow,

для TCL — Action Smoothing,

для Hisense — відразу дві функції: Motion Enhancement і Motion Clearness. Це різні функції, але їх доведеться відключити обидві, щоб позбутися ефекту "згладжування".

На думку експертів, є лише одна ситуація, коли функція справді знадобиться, — якщо вам потрібне поліпшення якості об'єктів, що швидко рухаються. Як уже було зазначено, це може бути перегляд спортивних змагань (наприклад, ефект стане в пригоді для панорамування баскетбольного майданчика) або динамічний момент гри (наприклад, якщо ви граєте в Call of Duty). У всіх інших ситуаціях без згладжування руху буде тільки краще.

Раніше Фокус писав про найкращі телевізори з екраном 85 дюймів. До почесного списку потрапили моделі від Samsung, Sony, TCL, LG і Hisense.

Також стало відомо, які телевізори підійдуть геймерам. Зокрема, фанатам відеоігор рекомендують модель LG C4 (причому для перегляду фільмів вона теж чудово підійде).