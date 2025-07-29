48,5 млн долларов за смартфон: названы 5 самых дорогих телефона в мире (фото)

Мир смартфонов практически каждый день чем-то удивляет: то самый тонкий дизайн, то самая мощная батарея. Но есть и совершенно отдельная категория – телефоны, которые являются произведениями искусства (и стоят соответственно).

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Телефон уже может считаться полноправной инвестицией, пишет sothebysrealty.co.uk. Знаменитый аукционный дом Sotheby’s рассказывает про самые роскошные и дорогие телефоны на свете.

iPhone 6 Falcon Supernova Pink Diamond

Пятерку лидеров возглавляет Falcon Supernova iPhone 6, изготовленный вручную в 2014 году и до сих пор удерживающий титул самого дорогого (его цена – 48,5 млн долларов).

За создание лакшери-телефона взялся бренд Falcon Фото: playtech.ro

Модели Supernova iPhone 6, созданные американским люксовым брендом Falcon, доступны в вариантах с покрытием из 24-каратного золота, розового золота и платины. Особое внимание привлекает розовый бриллиант на задней панели.

Есть и немного более дешевые версии этой модели — Falcon Supernova с оранжевым бриллиантом (42,5 миллиона долларов) и с синим бриллиантом (32,5 миллиона долларов). Дополнением к телефону являются наушники EarPods стоимостью 300 тысяч долларов. За дополнительные 4,75 миллиона долларов Falcon Supernova можно украсить и синим сапфиром на задней панели.

iPhone 5 Black Diamond

В 2013 году был создан iPhone 5 Black Diamond Edition, причем эта история напоминает сюжет детектива. Некий китайский бизнесмен поручил британскому дизайнеру Стюарту Хьюзу встроить 26-каратный черный бриллиант в свой iPhone 5.

iPhone с черным бриллиантом придумал дизайнер Стюарт Хьюз

Телефон был заключён в корпус из цельного золота и украшен 600 белыми бриллиантами. Логотип Apple выложили 53 бриллиантами, а тот самый черный бриллиант был установлен на месте кнопки навигации. Цена шедевра – 15,9 миллиона долларов.

iPhone 4S Elite Gold

Еще одно проявление дизайнерского гения Стюарта Хьюза ценой 9,4 миллиона долларов. Модель украшена 500 бриллиантами, задняя панель покрыта 24 каратами золота. Логотип Apple, тоже покрытый золотом, украшен 53 бриллиантами.

Даже на логотип Apple не пожалели бриллиантов Фото: playtech.ro

7,4-каратный бриллиант одинарной огранки служит кнопкой навигации. Отдельного внимания заслуживает платиновый футляр, украшенный кусочками опала, солнечного камня, чароита и даже настоящей кости тираннозавра.

iPhone 4 Diamond Rose Edition

Снова творение британца Стюарта Хьюза, предназначавшееся для австралийского бизнесмена Тони Сейджа, покрытое розовым золотом и инкрустированное более чем 500 бриллиантами общим весом 100 карат.

Телефон покрыт золотом и инкрустирован бриллиантами

53 бриллианта украшают логотип Apple на задней панели телефона. Кнопка навигации выполнена из розового бриллианта весом 7,4 карата, оправленного в платину. Цена – 8 миллионов долларов.

Goldstriker iPhone 3GS Supreme

Ещё один iPhone 3GS авторства Хьюза, украшенный драгоценными камнями, был продан на аукционе за 3,2 миллиона долларов.

Покупатель шедевра остался неизвестен Фото: playtech.ro

Модель, заключенная в корпус из 22-каратного золота, украшена 136 бриллиантами. Логотип Apple инкрустирован 36 бриллиантами. Кнопка «Домой» выполнена из редкого цельноограненного бриллианта весом 7,1 карата, а защитный корпус представляет собой семикилограммовый гранитный блок, украшенный кашмирским золотом и обитый нубуком.

На создание этого шедевра ушло десять месяцев. Кто его купил, конечно, неизвестно, но ходят слухи, что это был некий золотодобытчик.

Напомним, что осенью этого года компания Apple представит новую линейку своих гаджетов, в том числе самый тонкий смартфон iPhone 17 Air.

Ранее стало известно, что весной 2026 года Apple планирует выпустить следующую бюджетную версию смартфона-флагмана. Речь о модели iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17.