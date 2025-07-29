48,5 млн доларів за смартфон: названо 5 найдорожчих телефонів у світі (фото)

Світ смартфонів практично щодня чимось дивує: то найтонший дизайн, то найпотужніша батарея. Але є й зовсім окрема категорія — телефони, які є витворами мистецтва (і коштують відповідно).

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Телефон уже може вважатися повноправною інвестицією, пише sothebysrealty.co.uk. Знаменитий аукціонний дім Sotheby's розповідає про найрозкішніші та найдорожчі телефони на світі.

iPhone 6 Falcon Supernova Supernova Pink Diamond

П'ятірку лідерів очолює Falcon Supernova iPhone 6, виготовлений вручну 2014 року, який досі утримує титул найдорожчого (його ціна — 48,5 млн доларів).

За створення лакшері-телефону взявся бренд Falcon Фото: playtech.ro

Моделі Supernova iPhone 6, створені американським люксовим брендом Falcon, доступні у варіантах з покриттям з 24-каратного золота, рожевого золота і платини. Особливу увагу привертає рожевий діамант на задній панелі.

Є й трохи дешевші версії цієї моделі — Falcon Supernova з помаранчевим діамантом (42,5 мільйона доларів) і з синім діамантом (32,5 мільйона доларів). Доповненням до телефону є навушники EarPods вартістю 300 тисяч доларів. За додаткові 4,75 мільйона доларів Falcon Supernova можна прикрасити і синім сапфіром на задній панелі.

iPhone 5 Black Diamond

У 2013 році був створений iPhone 5 Black Diamond Edition, причому ця історія нагадує сюжет детектива. Якийсь китайський бізнесмен доручив британському дизайнеру Стюарту Г'юзу вбудувати 26-каратний чорний діамант у свій iPhone 5.

iPhone із чорним діамантом придумав дизайнер Стюарт Г'юз

Телефон був укладений у корпус із цільного золота і прикрашений 600 білими діамантами. Логотип Apple виклали 53 діамантами, а той самий чорний діамант був встановлений на місці кнопки навігації. Ціна шедевра — 15,9 мільйона доларів.

iPhone 4S Elite Gold

Ще один прояв дизайнерського генія Стюарта Г'юза ціною 9,4 мільйона доларів. Модель прикрашена 500 діамантами, задня панель покрита 24 каратами золота. Логотип Apple, теж покритий золотом, прикрашений 53 діамантами.

Навіть на логотип Apple не пошкодували діамантів Фото: playtech.ro

7,4-каратний діамант одинарного огранювання слугує кнопкою навігації. На окрему увагу заслуговує платиновий футляр, прикрашений шматочками опала, сонячного каменю, чароїту і навіть справжньої кістки тиранозавра.

iPhone 4 Diamond Rose Edition

Знову творіння британця Стюарта Г'юза, призначене для австралійського бізнесмена Тоні Сейджа, вкрите рожевим золотом та інкрустоване більш ніж 500 діамантами загальною вагою 100 карат.

Телефон покритий золотом та інкрустований діамантами

53 діаманти прикрашають логотип Apple на задній панелі телефону. Кнопка навігації виконана з рожевого діаманта вагою 7,4 карата, оправленого в платину. Ціна — 8 мільйонів доларів.

Goldstriker iPhone 3GS Supreme

Ще один iPhone 3GS авторства Г'юза, прикрашений дорогоцінним камінням, був проданий на аукціоні за 3,2 мільйона доларів.

Покупець шедевра залишився невідомим Фото: playtech.ro

Модель, укладена в корпус із 22-каратного золота, прикрашена 136 діамантами. Логотип Apple інкрустований 36 діамантами. Кнопка "Додому" виконана з рідкісного суцільноограненного діаманта вагою 7,1 карата, а захисний корпус являє собою семикілограмовий гранітний блок, прикрашений кашмірським золотом і оббитий нубуком.

На створення цього шедевра пішло десять місяців. Хто його купив, звісно, невідомо, але ходять чутки, що це був якийсь золотошукач.

Нагадаємо, що восени цього року компанія Apple представить нову лінійку своїх гаджетів, зокрема найтонший смартфон iPhone 17 Air.

Раніше стало відомо, що навесні 2026 року Apple планує випустити наступну бюджетну версію смартфона-флагмана. Йдеться про модель iPhone 17e, який стане частиною основної лінійки iPhone 17.