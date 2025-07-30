Хороший смартфон с небольшим бюджетом: 5 моделей, которые стоит купить (фото)

При покупке нового смартфона хочется получить все лучшее сразу, но бывает и так, что бюджет ограничен. Однако, даже если новый флагман для вас слишком дорогой, всегда можно найти достойную замену.

Related video

Бюджетные смартфоны сегодня почти не уступают премиальным моделям, напоминает slashgear.com. Издание предлагает собственный рейтинг лучших бюджетных смартфонов – причем довольны будут и любители iPhone, и те, кто предпочитает Android.

Google Pixel 9a

Этот смартфон сам по себе – доказательство, что не нужно тратить все деньги на дорогой флагман. Тот же функционал можно получить и за более скромную сумму: например, всего за 500 долларов вы получите превосходную камеру, продуманное программное обеспечение и высокую производительность.

Google Pixel 9a славится хорошей камерой Фото: phonearena.com

Между прочим, камера – это главная фишка этого бюджетника. Она поддерживает те же функции искусственного интеллекта, что и более дорогие модели: ночной режим, супер-зум, астрофотография и замечательный редактор Magic Editor.

С точки зрения скорости Pixel 9a тоже не отстает – он работает на чипе Google Tensor G4, который отлично подходит для повседневного использования в режиме многозадачности.

6,3-дюймовый OLED-дисплей – четкий и красочный, а что касается времени автономной работы, то при умеренном использовании телефона хватает на целый день.

OnePlus 13R

Это один из тех редких Android-смартфонов, которые предлагают гораздо больше, чем можно подумать при их стоимости. Даже не все флагманы могут похвастаться такой скоростью и выносливостью, а цена при этом – тоже около 500 долларов.

OnePlus 13R удивляет скоростью работы и мощностью батареи Фото: gizchina

Высокую производительность обеспечивает чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а долгое время автономной работы – батарея емкостью 6000 мАч.

А ещё есть 120-герцовый AMOLED-дисплей, благодаря которому весь визуал ощущается как премиум-класс.

Moto G Stylus (2025)

Идеальный выбор для тех, кто любит делать быстрые заметки или рисовать. Кроме удобного стилуса, тут есть яркий 6,7-дюймовый pOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 6 Gen 3 с восемью гигабайтами оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Moto G Stylus (2025) выделяется среди "бюджетников"

Между прочим, кроме быстрой зарядки мощностью 68 Вт, есть и беспроводная зарядка – а такое нечасто встретишь в смартфонах этого ценового сегмента (цена – около 400 долларов). Короче говоря, это лучший бюджетный смартфон-помощник.

Nothing Phone (3a)

Этой модели, возможно, не хватает яркого дизайна, зато есть минимализм и отличное программное обеспечение.

Nothing Phone (3a) выглядит скромно, но работает отлично Фото: Скриншот

Заслуживают внимания большой, четкий и плавный 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей и процессор Snapdragon 7s Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с быстрой зарядкой 45 Вт обеспечит комфортную работу в течение дня.

Что касается камер, то двойная 50-мегапиксельная (широкоугольная и сверхширокоугольная) обеспечивает качественные и красочные снимки при хорошем освещении.

Apple iPhone 16e

Этот смартфон обойдется подороже – около 600 долларов, но он стоит этих денег.

16e работает на том же чипе A18, что и обычный iPhone 16, а это значит, что он будет справляться со всем, что предлагает iOS, в течение нескольких лет.

Модель iPhone 16e порадует функциями ИИ Фото: The Sun

Смартфон также поддерживает новый набор функций искусственного интеллекта Apple Intelligence – и благодаря этому выигрывает у более старых моделей, таких как iPhone 14.

Тут есть 6,1-дюймовый OLED-дисплей, Face ID, USB-C и новая кнопка действия – причем все это в элегантном дизайне. 48-мегапиксельная основная камера делает четкие снимки как днем, так и ночью, а 2-кратный зум выводит фотосъемку на профессиональный уровень без необходимости использования нескольких объективов.

Ранее стало известно, что в ближайшее время выйдет новый iPhone не за все деньги мира. Бюджетную версию флагмана iPhone 17 готовят к выпуску весной 2026 года.

При этом эксперты нашли бюджетный смартфон, который гораздо лучше iPhone. Модель OPPO Reno14 5G обеспечивает функционал премиум-класса, а стоит гораздо дешевле конкурентов.