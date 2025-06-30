Бюджетный флагман: эксперты нашли смартфон, который гораздо лучше iPhone (фото)

После довольно долгого ожидания на мировые рынки выходит новая серия OPPO Reno14. Особое внимание вызывает ее флагман OPPO Reno14 5G. Это смартфон премиум-класса, который гораздо дешевле конкурентов, – например, iPhone 16.

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Модель OPPO Reno14 5G – один из первых телефонов OPPO с глубокой интеграцией с Google Gemini, пишет androidauthority.com. Также издание отмечает тонкий алюминиевый корпус, большой 120-герцовый OLED-дисплей и камеру с перископическим телеобъективом — даже у iPhone 16 такого нет.

Акцент на ИИ

Reno14 5G не просто включает новые функции искусственного интеллекта – он выводит ИИ на первый план. Тем временем у iPhone 16 многие из функций Apple Intelligence все еще находятся только в планах для будущих обновлений программного обеспечения.

Gemini здесь не только служит голосовым помощником, но и интегрируется с такими приложениями, как OPPO Notes и YouTube.

Reno14 5G также дебютирует с AI VoiceScribe, который может транскрибировать, переводить и суммировать разговоры в популярных приложениях для обмена сообщениями и видеоплатформах. А пользователям iPhone придется полагаться на сторонние приложения или будущие обновления для аналогичных возможностей.

Еще одна область, где Reno14 5G в полной мере использует возможности ИИ, – это редактирование фотографий. Кроме таких инструментов, как AI Eraser, он включает в себя AI Recompose, AI Unblur, AI Clarity Enhancer, AI Style Transfer и многое другое. Они позволяют пользователям перекомпоновывать снимки, удалять отражения, повышать резкость размытых изображений и воссоздавать уникальные стили всего несколькими нажатиями. Для сравнения, iPhone 16 пока что включает в себя инструмент Clean Up от Apple, который ограничен удалением объектов и предлагает меньше творческих или корректирующих опций.

Продвинутая камера

Reno14 5G предлагает уникальную конфигурацию камеры для своего класса, сочетая датчики высокого разрешения с оборудованием, которое обычно не встречается в устройствах среднего сегмента. Наиболее примечательной является его 50-мегапиксельная перископическая телефотокамера с 3,5-кратным оптическим зумом. Это позволяет делать четкие портретные фотографии и снимки с дальним зумом с высоким уровнем детализации.

Это подкреплено 50-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом, предлагающей значительно большее разрешение, чем 12-мегапиксельная фронтальная камера на iPhone 16. Основная задняя камера также имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией изображения. Завершает набор сверхширокий объектив с разрешением 8 МП и автофокусом.

Reno14 5G получил стильный дизайн Фото: Oppo

Уникальной особенностью Reno14 5G является также система тройной вспышки. Она включает в себя модули двойной вспышки для основной и сверхширокоугольной камер, а также специальную вспышку для телеобъектива.

Еще телефон OPPO Reno14 5G поддерживает Livephoto, снимая короткие видеоклипы вокруг каждого снимка. Хотя эта функция уже давно есть на iPhone, OPPO расширяет ее, предлагая больше гибкости, – например, пользователи могут экспортировать отдельные кадры как неподвижные изображения или конвертировать трехсекундные видеоклипы 4K в Livephoto.

Батарея – больше, а габариты – меньше

OPPO Reno14 5G оснащен массивной батареей емкостью 6000 мАч — при этом сохраняя тонкую рамку толщиной 7,42 мм. Для сравнения, емкость батареи iPhone 16 составляет всего 3500 мАч.

К тому же, Reno14 5G поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт, которая может обеспечить часы работы всего за несколько минут подключения. Что касается iPhone 16, то тут речь идет о поддержке проводной зарядки на мощности около лишь 30 Вт.

Несмотря на гораздо более сильную и крупную батарею, Reno14 5G тоньше, чем iPhone 16 (толщина 7,42 мм против 7,8 мм у Apple).

Смартфон Reno14 5G оснащен 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он также включает тонкие, визуально симметричные рамки и достигает пиковой яркости до 1200 нит (лишь немного ниже пиковой выходной мощности экрана iPhone 16).

Ранее стало известно, что китайские телефоны OPPO оказались включенными в список самых мощных смартфонов апреля 2025 года.

Также Фокус писал, что модель Oppo Find X8 попала в топ-10 смартфонов с кремний-углеродными батареями. В списке было много и других китайских смартфонов – Xiaomi, Vivo, OnePlus.