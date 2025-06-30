Бюджетний флагман: експерти знайшли смартфон, який набагато кращий за iPhone (фото)

Після доволі довгого очікування на світові ринки виходить нова серія OPPO Reno14. Особливу увагу викликає її флагман OPPO Reno14 5G. Це смартфон преміум-класу, який набагато дешевший за конкурентів, — наприклад, iPhone 16.

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Модель OPPO Reno14 5G — один із перших телефонів OPPO з глибокою інтеграцією з Google Gemini, пише androidauthority.com. Також видання відзначає тонкий алюмінієвий корпус, великий 120-герцовий OLED-дисплей і камеру з перископічним телеобʼєктивом — навіть у iPhone 16 такого немає.

Акцент на ШІ

Reno14 5G не просто включає нові функції штучного інтелекту — він виводить ШІ на перший план. Тим часом у iPhone 16 багато з функцій Apple Intelligence все ще перебувають тільки в планах для майбутніх оновлень програмного забезпечення.

Gemini тут не тільки служить голосовим помічником, а й інтегрується з такими додатками, як OPPO Notes і YouTube.

Reno14 5G також дебютує з AI VoiceScribe, який може транскрибувати, перекладати і підсумовувати розмови в популярних додатках для обміну повідомленнями та відеоплатформах. А користувачам iPhone доведеться покладатися на сторонні додатки або майбутні оновлення для аналогічних можливостей.

Ще одна область, де Reno14 5G повною мірою використовує можливості ШІ, — це редагування фотографій. Крім таких інструментів, як AI Eraser, він містить AI Recompose, AI Unblur, AI Clarity Enhancer, AI Style Transfer і багато іншого. Вони дають змогу користувачам перекомпонувати знімки, видаляти віддзеркалення, підвищувати різкість розмитих зображень і відтворювати унікальні стилі лише кількома натисканнями. Для порівняння, iPhone 16 поки що містить інструмент Clean Up від Apple, який обмежений видаленням об'єктів і пропонує менше творчих або коригувальних опцій.

Просунута камера

Reno14 5G пропонує унікальну конфігурацію камери для свого класу, поєднуючи датчики високої роздільної здатності з обладнанням, яке зазвичай не зустрічається в пристроях середнього сегмента. Найбільш примітною є його 50-мегапіксельна перископічна телефотокамера з 3,5-кратним оптичним зумом. Це дає змогу робити чіткі портретні фотографії та знімки з дальнім зумом із високим рівнем деталізації.

Це підкріплено 50-мегапіксельною фронтальною камерою з автофокусом, що пропонує значно більшу роздільну здатність, ніж 12-мегапіксельна фронтальна камера на iPhone 16. Основна задня камера також має роздільну здатність 50 МП з оптичною стабілізацією зображення. Завершує набір надширокий об'єктив з роздільною здатністю 8 МП і автофокусом.

Reno14 5G отримав стильний дизайн Фото: Oppo

Унікальною особливістю Reno14 5G є також система потрійного спалаху. Вона містить у собі модулі подвійного спалаху для основної та надширококутної камер, а також спеціальний спалах для телеоб'єктива.

Ще телефон OPPO Reno14 5G підтримує Livephoto, знімаючи короткі відеокліпи навколо кожного знімка. Хоча ця функція вже давно є на iPhone, OPPO розширює її, пропонуючи більше гнучкості, — наприклад, користувачі можуть експортувати окремі кадри як нерухомі зображення або конвертувати трисекундні відеокліпи 4K у Livephoto.

Батарея — більша, а габарити — менші

OPPO Reno14 5G оснащений масивною батареєю ємністю 6000 мАг — при цьому зберігаючи тонку рамку товщиною 7,42 мм. Для порівняння, ємність батареї iPhone 16 становить лише 3500 мАг.

До того ж, Reno14 5G підтримує швидку зарядку SUPERVOOC потужністю 80 Вт, яка може забезпечити години роботи всього за кілька хвилин підключення. Що стосується iPhone 16, то тут йдеться про підтримку дротової зарядки на потужності близько лише 30 Вт.

Незважаючи на набагато сильнішу і більшу батарею, Reno14 5G тонший, ніж iPhone 16 (товщина 7,42 мм проти 7,8 мм у Apple).

Смартфон Reno14 5G оснащений 6,59-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Він також має тонкі, візуально симетричні рамки і досягає пікової яскравості до 1200 ніт (лише трохи нижче пікової вихідної потужності екрана iPhone 16).

Раніше стало відомо, що китайські телефони OPPO виявилися включеними до списку найпотужніших смартфонів квітня 2025 року.

Також Фокус писав, що модель Oppo Find X8 потрапила в топ-10 смартфонів з кремній-вуглецевими батареями. У списку було багато й інших китайських смартфонів — Xiaomi, Vivo, OnePlus.