Хороший смартфон із невеликим бюджетом: 5 моделей, які варто купити (фото)

Під час купівлі нового смартфона хочеться отримати все найкраще одразу, але буває й так, що бюджет обмежений. Однак, навіть якщо новий флагман для вас занадто дорогий, завжди можна знайти гідну заміну.

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Бюджетні смартфони сьогодні майже не поступаються преміальним моделям, нагадує slashgear.com. Видання пропонує власний рейтинг найкращих бюджетних смартфонів — причому задоволені будуть і любителі iPhone, і ті, хто віддає перевагу Android.

Google Pixel 9a

Цей смартфон сам по собі — доказ, що не потрібно витрачати всі гроші на дорогий флагман. Той самий функціонал можна отримати і за скромнішу суму: наприклад, усього за 500 доларів ви отримаєте чудову камеру, продумане програмне забезпечення і високу продуктивність.

Google Pixel 9a славиться хорошою камерою Фото: phonearena.com

Між іншим, камера — це головна фішка цього бюджетника. Вона підтримує ті ж функції штучного інтелекту, що й дорожчі моделі: нічний режим, супер-зум, астрофотографія та чудовий редактор Magic Editor.

З точки зору швидкості Pixel 9a теж не пасе задніх — він працює на чипі Google Tensor G4, який відмінно підходить для повсякденного використання в режимі багатозадачності.

6,3-дюймовий OLED-дисплей — чіткий і барвистий, а що стосується часу автономної роботи, то при помірному використанні телефону вистачає на цілий день.

OnePlus 13R

Це один із тих рідкісних Android-смартфонів, які пропонують набагато більше, ніж можна подумати, зважаючи на їхню вартість. Навіть не всі флагмани можуть похвалитися такою швидкістю і витривалістю, а ціна при цьому — теж близько 500 доларів.

OnePlus 13R дивує швидкістю роботи та потужністю батареї Фото: gizchina

Високу продуктивність забезпечує чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а довгий час автономної роботи — батарея ємністю 6000 мАг.

А ще є 120-герцовий AMOLED-дисплей, завдяки якому весь візуал відчувається як преміум-клас.

Moto G Stylus (2025)

Ідеальний вибір для тих, хто любить робити швидкі нотатки або малювати. Крім зручного стилуса, тут є яскравий 6,7-дюймовий pOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 6 Gen 3 з вісьмома гігабайтами оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 5000 мАг.

Moto G Stylus (2025) виділяється серед "бюджетників"

Між іншим, окрім швидкої зарядки потужністю 68 Вт, є й бездротова зарядка — а таке нечасто зустрінеш у смартфонах цього цінового сегмента (ціна — близько 400 доларів). Коротше кажучи, це найкращий бюджетний смартфон-помічник.

Нічого Телефон (3а)

Цій моделі, можливо, не вистачає яскравого дизайну, зате є мінімалізм і відмінне програмне забезпечення.

Nothing Phone (3a) має скромний вигляд, але працює відмінно Фото: Скриншот

Заслуговують на увагу великий, чіткий і плавний 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей і процесор Snapdragon 7s Gen 3 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Акумулятор ємністю 5000 мА-год зі швидкою зарядкою 45 Вт забезпечить комфортну роботу протягом дня.

Що стосується камер, то подвійна 50-мегапіксельна (ширококутна і надширококутна) забезпечує якісні та барвисті знімки за хорошого освітлення.

Apple iPhone 16e

Цей смартфон обійдеться дорожче — близько 600 доларів, але він вартий цих грошей.

16e працює на тому ж чипі A18, що і звичайний iPhone 16, а це означає, що він буде справлятися з усім, що пропонує iOS, протягом декількох років.

Модель iPhone 16e порадує функціями ШІ Фото: The Sun

Смартфон також підтримує новий набір функцій штучного інтелекту Apple Intelligence — і завдяки цьому виграє у старіших моделей, таких як iPhone 14.

Тут є 6,1-дюймовий OLED-дисплей, Face ID, USB-C і нова кнопка дії — причому все це в елегантному дизайні. 48-мегапіксельна основна камера робить чіткі знімки як вдень, так і вночі, а 2-кратний зум виводить фотозйомку на професійний рівень без необхідності використання декількох об'єктивів.

Раніше стало відомо, що найближчим часом вийде новий iPhone не за всі гроші світу. Бюджетну версію флагмана iPhone 17 готують до випуску навесні 2026 року.

При цьому експерти знайшли бюджетний смартфон, який набагато кращий за iPhone. Модель OPPO Reno14 5G забезпечує функціонал преміум-класу, а коштує набагато дешевше за конкурентів.