Жить станет проще: обновление Android 16 на смартфонах обещает улучшенные функции

Обновление Android 16, представленное в июне этого года, постепенно запускается на все большем количестве поддерживаемых смартфонов. Его уже называют «обновлением, улучшающим качество жизни пользователей».

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Среди новых функций – довольно много полезных инструментов, пишет slashgear.com. Издание особенно выделяет пять из таких функций и рекомендует их попробовать.

Обновления в режиме реального времени

Обычно iPhone копирует с Android, но на этот раз получилось наоборот. Android позаимствовал часть функции Live Activities у iPhone, предложив даже похожее название — Live Updates.

Функция позволяет отслеживать текущие события и поддерживает такие взаимодействия, как отправка текстовых сообщений или звонок водителю Uber.

Предварительный просмотр кнопки «Назад»

После включения этой функции в настройках удерживание кнопки «назад» сдвигает текущую страницу, открывая небольшой фрагмент предыдущего экрана. Таким образом вы будете знать, куда вас перенесет нажатие этой кнопки, и не вернетесь на ненужный экран.

Загрузка происходит очень быстро, поэтому предварительный просмотр происходит практически мгновенно.

Скрытые пароли

Android поддерживает скрытие конфиденциальных уведомлений – они появятся только тогда, когда вы разблокируете телефон с помощью биометрии. Новая функция обнаруживает конфиденциальные уведомления (например, шестизначные одноразовые пароли) и скрывает их, пока вы не нажмете стрелку «Развернуть».

Эту функцию специалисты настойчиво рекомендуют держать включенной – ради вашей же безопасности: мол, неудобство, связанное с необходимостью лишнего нажатия для получения уведомления об одноразовом пароле, — небольшая цена, если это означает надежную защиту ваших аккаунтов.

Защита от мошенничества

Android 16 предлагает одни из лучших функций защиты от телефонных злоумышленников. Например, у них есть распространенная тактика — заставить вас отменить настройки безопасности во время разговора. Демонстрация экрана по-прежнему разрешена, но устройство напомнит вам прекратить ее, как только вы повесите трубку.

Система обнаружения мошенничества на основе текстовых сообщений также получила необходимое обновление: ИИ отсеивает любые тексты, содержащие фразы какого-то подозрительного содержания.

Появилась и новая функция проверки ключей (Key Verifier). Аналогичные функции доступны в мессенджерах (например, коды безопасности WhatsApp), и они нужны для того, чтобы обезопасить вас от общения с человеком, выдающим себя за другого.

Расширенная защита

Еще одно важное обновление Android 16 — это новый пакет Advanced Protection. Эта дополнительная функция, активируемая одним касанием, включает целый ряд настроек безопасности, которых не было в предыдущих версиях. К примеру, есть новые функции защиты от кражи смартфона.

Функция Advanced Protection также снижает риски, связанные с USB-устройствами и приложениями. При каждом подключении к новому USB-устройству ваш телефон будет заряжаться только до тех пор, пока не будет разблокирован и не будет предоставлено разрешение на передачу файлов.

Напомним, в июне Google выпустила новую версию ОС Android 16. Первыми с ней начали работать смартфоны Pixel.

Сразу после выхода обновления эксперты отмечали функции Android 16, которые лучше отключить на смартфоне. В частности, замечание касалось анимации в Material You 3 и режима Gemini Live – тогда они еще были слишком несовершенны.