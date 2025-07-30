Жити стане простіше: оновлення Android 16 на смартфонах обіцяє поліпшені функції

Оновлення Android 16, представлене в червні цього року, поступово запускається на дедалі більшій кількості підтримуваних смартфонів. Його вже називають "оновленням, що поліпшує якість життя користувачів".

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Серед нових функцій — досить багато корисних інструментів, пише slashgear.com. Видання особливо виділяє п'ять із таких функцій і рекомендує їх спробувати.

Оновлення в режимі реального часу

Зазвичай iPhone копіює з Android, але цього разу вийшло навпаки. Android запозичив частину функції Live Activities у iPhone, запропонувавши навіть схожу назву — Live Updates.

Функція дає змогу відстежувати поточні події та підтримує такі взаємодії, як надсилання текстових повідомлень або дзвінок водієві Uber.

Попередній перегляд кнопки "Назад"

Після ввімкнення цієї функції в налаштуваннях утримування кнопки "назад" зсуває поточну сторінку, відкриваючи невеликий фрагмент попереднього екрана. Таким чином ви знатимете, куди вас перенесе натискання цієї кнопки, і не повернетеся на непотрібний екран.

Завантаження відбувається дуже швидко, тому попередній перегляд відбувається практично миттєво.

Приховані паролі

Android підтримує приховування конфіденційних повідомлень — вони з'являться тільки тоді, коли ви розблокуєте телефон за допомогою біометрії. Нова функція виявляє конфіденційні повідомлення (наприклад, шестизначні одноразові паролі) і приховує їх, поки ви не натиснете стрілку "Розгорнути".

Цю функцію фахівці наполегливо рекомендують тримати увімкненою — заради вашої ж безпеки: мовляв, незручність, пов'язана з необхідністю зайвого натискання для отримання повідомлення про одноразовий пароль, — невелика ціна, якщо це означає надійний захист ваших акаунтів.

Захист від шахрайства

Android 16 пропонує одні з найкращих функцій захисту від телефонних зловмисників. Наприклад, у них є поширена тактика — змусити вас скасувати налаштування безпеки під час розмови. Демонстрація екрана, як і раніше, дозволена, але пристрій нагадає вам припинити її, щойно ви покладете слухавку.

Система виявлення шахрайства на основі текстових повідомлень також отримала необхідне оновлення: ШІ відсіває будь-які тексти, що містять фрази якогось підозрілого змісту.

З'явилася і нова функція перевірки ключів (Key Verifier). Аналогічні функції доступні в месенджерах (наприклад, коди безпеки WhatsApp), і вони потрібні для того, щоб убезпечити вас від спілкування з людиною, яка видає себе за іншу.

Розширений захист

Ще одне важливе оновлення Android 16 — це новий пакет Advanced Protection. Ця додаткова функція, що активується одним дотиком, включає цілу низку налаштувань безпеки, яких не було в попередніх версіях. Наприклад, є нові функції захисту від крадіжки смартфона.

Функція Advanced Protection також знижує ризики, пов'язані з USB-пристроями та додатками. Під час кожного під'єднання до нового USB-пристрою ваш телефон заряджатиметься тільки доти, доки його не розблокують і не нададуть дозвіл на передавання файлів.

Нагадаємо, у червні Google випустила нову версію ОС Android 16. Першими з нею почали працювати смартфони Pixel.

Одразу після виходу оновлення експерти відзначали функції Android 16, які краще вимкнути на смартфоні. Зокрема, зауваження стосувалося анімації в Material You 3 і режиму Gemini Live — тоді вони ще були занадто недосконалі.